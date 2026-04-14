La Municipalidad de Mendoza participa de un programa internacional centrado en el desarrollo infantil

La Municipalidad de Mendoza fue seleccionada como uno de los cinco municipios del país para integrar una iniciativa internacional orientada a diseñar un plan estratégico centrado en el bienestar y desarrollo integral de niñas y niños .

En este marco, este martes comenzaron una serie de jornadas de trabajo en la Nave Cultural Mendoza , impulsadas por FLACSO Argentina y la University College of London, que continuarán este miércoles 15 de abril .

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La actividad reúne a entre 30 y 40 participantes , entre equipos técnicos, referentes institucionales, concejales, funcionarios y autoridades de distintas áreas municipales y provinciales. El objetivo es avanzar en el diseño del Plan Estratégico Municipal 2025-2030, bajo la consigna “Los niños y las niñas en todas las políticas”.

Durante la apertura, el intendente Ulpiano Suarez destacó el compromiso del municipio con esta agenda. “Ratificamos el compromiso de la Ciudad de Mendoza de trabajar con información, evidencia y de manera articulada para poner a las infancias en el centro de las políticas públicas, porque lo que hagamos hoy va a definir la sociedad del futuro”, expresó.

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Bienestar de la primera infancia

Por su parte, Raúl Mercer, coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud de FLACSO, subrayó el valor del trabajo colectivo. “Este es un espacio de construcción conjunta donde quienes están en el territorio son los verdaderos protagonistas; venimos a escuchar, a intercambiar y a pensar respuestas colectivas para mejorar la realidad de las infancias”, indicó.

Las jornadas contemplan distintas instancias de análisis y planificación. Durante el primer día se presentarán resultados de encuestas sobre cuidados de las infancias, junto con un diagnóstico de la situación local y la identificación de fortalezas y áreas de mejora.

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En tanto, el segundo día estará enfocado en el diseño de una hoja de ruta compartida, con trabajo grupal, puesta en común y conclusiones finales.

El proyecto aborda ejes como educación y cuidados, salud, alimentación y nutrición, participación, protección, ambiente y evaluación del desarrollo infantil, con el objetivo de construir políticas públicas más integrales, sostenibles y con perspectiva de infancia.