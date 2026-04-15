La Municipalidad de Mendoza usará inteligencia artificial para mejorar turnos en salud

La Municipalidad de Mendoza fue seleccionada para participar en la cohorte 2026 del programa LAC AI Accelerator , una iniciativa regional impulsada por el Banco Mundial junto a aliados estratégicos, que promueve el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial en el sector público .

La selección se realizó a través de una convocatoria regional que reunió propuestas de distintos países, evaluadas en función de su calidad técnica, innovación y potencial de impacto en la mejora de los servicios públicos. En este contexto, el proyecto presentado por la Ciudad fue destacado por la solidez de su enfoque y la claridad en la definición del problema a abordar.

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La propuesta mendocina fue la única seleccionada del país y forma parte de un grupo de 18 iniciativas de 12 países de América Latina y el Caribe , que recibirán asesoramiento, mentoría, capacitaciones y oportunidades de networking.

El proyecto se denomina “Sistema de Inteligencia Artificial para la Optimización Predictiva del Servicio de Salud Municipal” y apunta a mejorar la gestión de turnos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Cómo funcionará el sistema

La iniciativa busca abordar un problema clave del sistema: actualmente solo se logra asignar cerca del 50% de las solicitudes de turnos, en un contexto de alta demanda y gestión mayormente manual.

El sistema incorporará tres tipos de inteligencia artificial:

IA descriptiva: analizará datos históricos de turnos y atenciones

analizará datos históricos de turnos y atenciones IA predictiva: permitirá anticipar la demanda y el ausentismo

permitirá anticipar la demanda y el ausentismo IA prescriptiva: generará recomendaciones para optimizar agendas y recursos

Se trata de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que no reemplazará el rol humano, sino que fortalecerá el trabajo de los equipos administrativos y de salud.

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Implementación y alcance

El sistema se implementará mediante paneles de visualización y herramientas accesibles desde los sistemas existentes, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

El proyecto es impulsado por la Dirección de Transformación Digital junto a la Dirección de Salud, y comenzará en la red de centros de atención primaria, con posibilidad de expandirse a otros municipios.

Proyección regional

La participación en el programa comenzó esta semana y se extenderá hasta septiembre de 2026, con instancias de formación, mentoría y seguimiento técnico.

Con esta selección, la Ciudad de Mendoza se posiciona como referente regional en innovación pública y uso estratégico de inteligencia artificial aplicada a políticas públicas, reforzando su compromiso con una gestión más eficiente y basada en datos.