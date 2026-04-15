15 de abril de 2026
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Sitio Andino
Inteligencia Artificial

La Municipalidad de Mendoza usará inteligencia artificial para mejorar turnos en salud

La Municipalidad de Mendoza desarrollará un sistema inteligente para optimizar turnos en centros de salud. Es la única propuesta argentina elegida.

La Inteligencia Artificial mejorará los trunos en salud.

La Inteligencia Artificial mejorará los trunos en salud.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza fue seleccionada para participar en la cohorte 2026 del programa LAC AI Accelerator, una iniciativa regional impulsada por el Banco Mundial junto a aliados estratégicos, que promueve el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial en el sector público.

La selección se realizó a través de una convocatoria regional que reunió propuestas de distintos países, evaluadas en función de su calidad técnica, innovación y potencial de impacto en la mejora de los servicios públicos. En este contexto, el proyecto presentado por la Ciudad fue destacado por la solidez de su enfoque y la claridad en la definición del problema a abordar.

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Un proyecto único en Argentina

La propuesta mendocina fue la única seleccionada del país y forma parte de un grupo de 18 iniciativas de 12 países de América Latina y el Caribe, que recibirán asesoramiento, mentoría, capacitaciones y oportunidades de networking.

El proyecto se denomina “Sistema de Inteligencia Artificial para la Optimización Predictiva del Servicio de Salud Municipal” y apunta a mejorar la gestión de turnos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Cómo funcionará el sistema

La iniciativa busca abordar un problema clave del sistema: actualmente solo se logra asignar cerca del 50% de las solicitudes de turnos, en un contexto de alta demanda y gestión mayormente manual.

El sistema incorporará tres tipos de inteligencia artificial:

  • IA descriptiva: analizará datos históricos de turnos y atenciones
  • IA predictiva: permitirá anticipar la demanda y el ausentismo
  • IA prescriptiva: generará recomendaciones para optimizar agendas y recursos

Se trata de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que no reemplazará el rol humano, sino que fortalecerá el trabajo de los equipos administrativos y de salud.

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Implementación y alcance

El sistema se implementará mediante paneles de visualización y herramientas accesibles desde los sistemas existentes, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

El proyecto es impulsado por la Dirección de Transformación Digital junto a la Dirección de Salud, y comenzará en la red de centros de atención primaria, con posibilidad de expandirse a otros municipios.

Proyección regional

La participación en el programa comenzó esta semana y se extenderá hasta septiembre de 2026, con instancias de formación, mentoría y seguimiento técnico.

Con esta selección, la Ciudad de Mendoza se posiciona como referente regional en innovación pública y uso estratégico de inteligencia artificial aplicada a políticas públicas, reforzando su compromiso con una gestión más eficiente y basada en datos.

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