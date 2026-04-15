Abre la primera Fanzinoteca en el MMAMM: qué se podrá encontrar

La Biblioteca Ricardo Tudela inaugurará este viernes 17, a las 18.30 horas, la primera Fanzinoteca dedicada a publicaciones independientes sobre artes visuales . El nuevo espacio funcionará dentro de la biblioteca del Museo Municipal de Arte Moderno ( MMAMM ) , ubicada en el Espacio Cultural Plaza Independencia, y estará destinado a la conservación, consulta y difusión de este tipo de producciones editoriales autogestionadas.

La actividad, con entrada sin costo, contará con la participación del investigador Nazareno Bravo , responsable de la recopilación del material que dará origen a esta colección.

La creación de la Fanzinoteca ( publicación temática, independiente y autoeditada por aficionados, basada en la filosofía DIY) surge a partir de un convenio de colaboración institucional impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza entre el CONICET , el MMAMM y la Biblioteca Ricardo Tudela, que funciona dentro del museo.

La colección se inscribe en una investigación desarrollada por Bravo, miembro del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET), quien desde hace más de 10 años se dedica a registrar y estudiar experiencias de autogestión cultural en la provincia, con especial interés en la producción editorial independiente.

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Durante ese trabajo ha recopilado cerca de 800 títulos de fanzines producidos en Mendoza, que abordan temáticas diversas como literatura, ensayo, poesía, ilustración, cómic e historieta, además de publicaciones de perfil político, experimental o artístico.

Para Bravo, el fanzine representa una forma de comunicación profundamente democrática. “Hay muchísimas búsquedas que confluyen en el formato fanzine como una alternativa de publicación independiente y artesanal porque permite resolver una obra con los medios que el propio artista tiene a su alcance, sin necesidad de recurrir a un editor o a una producción industrial”, explica.

En ese sentido, también destaca su dimensión participativa: “El fanzine abre una posibilidad muy grande de expresión, no depende únicamente de saber dibujar o escribir sino de la necesidad de comunicar algo”.

Más de 100 fanzines en la biblioteca del MMAMM

A partir de esta inauguración, la Biblioteca Ricardo Tudela incorporará una colección inicial de más de 100 títulos vinculados específicamente con la ilustración, la historieta y el cómic. La selección responde al perfil de especialización de la biblioteca, centrado en las artes visuales.

Los fanzines son publicaciones autogestionadas realizadas por sus propios autores con recursos accesibles y procesos artesanales.

Habitualmente circulan en ferias, encuentros culturales o de manera directa entre sus creadores y lectores, consolidándose como una alternativa de producción y distribución por fuera de los circuitos editoriales tradicionales.

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Con la creación de esta Fanzinoteca, la biblioteca municipal busca ofrecer un espacio de referencia para la consulta de estas publicaciones, así como también para el desarrollo de talleres, presentaciones y encuentros vinculados a la edición independiente.

La iniciativa apunta además a fortalecer la preservación de estas producciones culturales, que muchas veces resultan difíciles de encontrar o sostener en el tiempo debido a su carácter autogestivo.

Con esta nueva incorporación, sumada a su hemeroteca y mangateca, la Biblioteca Ricardo Tudela del MMAMM amplía su propuesta cultural y reafirma su rol como espacio de acceso, memoria y promoción de las expresiones artísticas locales.