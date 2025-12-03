Ulpiano Suarez: "Necesitamos un diálogo libre de ideologías y sostenido en la ciencia"

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó este miércoles del V Congreso Internacional Agua para el Futuro , uno de los encuentros más relevantes del sector hídrico en la región.

El intendente resaltó el valor histórico, cultural y económico que el recurso hídrico tiene para la identidad mendocina. “ No somos una provincia cualquiera, somos un milagro de gestión y voluntad humana, un oasis que ha florecido en el corazón del desierto, como veíamos en el video de presentación ”, expresó al iniciar su intervención. En ese marco, destacó que este congreso “ convierte a nuestra ciudad en el centro de un debate ineludible donde Mendoza, una vez más, ratifica su compromiso irrenunciable con la custodia y la administración sabia de su recurso hídrico ”.

En su discurso de apertura del evento que se lleva a cabo este 3 y 4 de diciembre , Suarez definió al agua como la matriz estructural del desarrollo provincial. “ La historia de Mendoza es la historia de nuestros cauces. El agua es literalmente la matriz esencial que da forma a nuestro desarrollo. Ella sostiene nuestra vitivinicultura, reconocida en el mundo. Ella irriga nuestros cultivos y ella permite que esta ciudad sea verde, habitable y sostenible ”, remarcó. En ese sentido, recordó que el crecimiento urbano y productivo ha sido posible “ gracias a una planificación responsable ”, y advirtió que la provincia enfrenta hoy un escenario más complejo que exige redoblar esfuerzos.

“ Hoy, frente a nuevas dinámicas urbanas, el avance del sector productivo, el crecimiento poblacional y el cambio climático, redoblamos esfuerzos para garantizar su uso sostenible ”, dijo. Allí también reivindicó el rol del Departamento General de Irrigación en la construcción de la institucionalidad hídrica mendocina y ponderó la necesidad de preservar y modernizar ese sistema.

“Hoy el tiempo nos exige elevar la mirada. Nos enfrentamos a la realidad innegable de la escasez exacerbada de la crisis climática global. El desafío no es administrar lo que tenemos, sino reimaginar cómo lo usamos”.

En ese marco, Suarez destacó la importancia del lema que guía esta edición del Congreso: "Hacia un nuevo acuerdo por el agua". “Es el enorme desafío al que nos llaman y al que enfrentaremos con una alta responsabilidad”, afirmó.

“Necesitamos un diálogo valiente, un diálogo abierto a la innovación, un diálogo honesto que reconozca que no hay recursos ilimitados y fundamentalmente un diálogo fundado en la evidencia técnica, libre de ideologías y sostenido en la ciencia”.

Congreso del agua 2025, ulpiano suarez Foto: Yemel Fil

El llamado a un acuerdo por el agua

El intendente advirtió que el resultado de ese debate será determinante para el futuro de Mendoza. “Lo que resulte será un acuerdo que determinará si Mendoza sigue siendo un oasis o si el desierto recupera su terreno”. Y vinculó esta discusión con la expansión responsable de la matriz productiva: “Este debate debe ir de la mano de la ampliación responsable de nuestra matriz productiva, abriendo el juego a actividades lícitas con todos los controles necesarios y con un Estado fortalecido en su rol de fiscalización”.

“La sociedad mendocina ha habilitado el avance de la minería y lo considero como un ejemplo de maduración civil y sobre todo de confianza en el rumbo marcado por una gestión provincial que ha sido capaz de transformar al Estado en estos últimos 10 años, desterrando el populismo y al Estado bobo y espero que eso sea para siempre”, destacó Ulpiano Suarez.

Congreso del agua 2025, ulpiano suarez, marinelli Ulpiano Suarez junto al superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli. Foto: Yemel Fil

El rol de los municipios y los vecinos

Antes de concluir, también destacó el rol territorial de los municipios y el aporte cotidiano de los vecinos: “La gestión del agua es una responsabilidad que como el agua misma fluye y nos une a todos. También quiero reconocer públicamente la labor crucial que realizan día a día nuestros municipios en la gestión de las redes urbanas y en la concientización de nuestros vecinos”.

Agradeció al Gobierno provincial y a Irrigación “por liderar esta visión de futuro”, y afirmó que el éxito del acuerdo dependerá del compromiso colectivo: “El éxito de este nuevo acuerdo dependerá de la suma de nuestros esfuerzos, desde cada regante y productor hasta el ciudadano que cierra la canilla, como lo veíamos también hace instantes. Es una tarea de todos y no podemos mirar para otro lado”.