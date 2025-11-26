La Ciudad de Mendoza renueva más de 9.500 m² de veredas en escuelas: cómo avanzan las obras

La Municipalidad de Mendoza avanza en un importante plan de renovación de infraestructura escolar , que contempla la intervención de más de 9.500 m² de veredas en 23 establecimientos educativos . Los trabajos se desarrollan en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE) , a través del Fondo Educativo.

El proyecto forma parte del Plan Mejores Veredas , una iniciativa que busca reacondicionar los accesos a escuelas y jardines, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes y vecinos que transitan por las zonas intervenidas. La obra pública incluye la colocación de piso granítico gris , un material resistente y de larga duración, adecuado para el tránsito intenso de cada jornada escolar.

Comunidad y participación La Municipalidad de Mendoza abrió las inscripciones para elegir a la Reina y el Rey de las Personas Mayores

Actualmente, las tareas avanzan en instituciones distribuidas en la 2ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección , además de sectores puntuales intervenidos por el municipio. Según las autoridades, los trabajos registran un avance sostenido y se encuentran en etapas finales en varias escuelas.

“ Estamos avanzando en un trabajo integral en las escuelas de la Ciudad . Con el Plan Mejores Veredas y el Fondo Educativo de la DGE estamos renovando veredas, reacondicionando fachadas y ejecutando obras complementarias que mejoran la accesibilidad y la seguridad ”, expresó el intendente Ulpiano Suarez . Destacó, además, que el propósito es que “ docentes y alumnos cuenten con espacios en óptimas condiciones para enseñar y aprender ”.

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, recorren las obras en el frente de una escuela capitalina.

En el marco de estas obras, el intendente recorrió junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, instituciones que ya muestran resultados visibles, como el Jardín Maternal Gasparín y la Escuela Carlos Vergara. El Jardín Gasparín es uno de los edificios donde la renovación de veredas ya se encuentra finalizada.

Además de la renovación de veredas, en algunos establecimientos se ejecutan tareas complementarias como la mejora de fachadas, reparación de revoques, pintura de muros y carpinterías, y arreglos de cunetas, cordones y banquinas afectados por el paso del tiempo. Estas mejoras buscan garantizar mayor seguridad y una mejor circulación durante los horarios escolares.

El detalle de las mejoras en edificios de la DGE y municipales:

ZONA 1:

Jardín Gasparín – CDIF N°1

Dirección: Chile 851

Chile 851 Intervención: 76 m² (piso granítico)

76 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: finalizados

finalizados Fecha inicio: 04/08/2025

04/08/2025 Avance: 100%

100% Estado: terminada

Escuela General Las Heras + Mariano Moreno

Dirección: Alberdi y Montecaseros

Alberdi y Montecaseros Intervención: 367 m² (piso granítico)

367 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: futuro arreglo de pérdida de agua por AYSAM más fachada pintada en su totalidad

futuro arreglo de pérdida de agua por AYSAM más fachada pintada en su totalidad Fecha inicio: 11/08/2025

11/08/2025 Avance: 95%

95% Estado: en ejecución

San Pedro Nolasco

Dirección: José Federico Moreno 1751

José Federico Moreno 1751 Intervención: 296,46 m² (piso granítico)

296,46 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico, arreglos de pozas y llenado de cuencas

colocación de piso granítico, arreglos de pozas y llenado de cuencas Fecha inicio: 11/08/2025

11/08/2025 Avance: 80%

80% Estado: en ejecución

Escuela Manuel V. Civit

Dirección: José Federico Moreno 1470

José Federico Moreno 1470 Intervención: 84,98 m² (piso granítico)

84,98 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad, terminaciones, revoque de fachada y pintura

granítico colocado en su totalidad, terminaciones, revoque de fachada y pintura Fecha inicio: 11/08/2025

11/08/2025 Avance: 90%

90% Estado: en ejecución

Escuela Raquel Méndez Pavón + Dr. Daniel González

Dirección: Buenos Aires 553

Buenos Aires 553 Intervención: 322 m² (piso granítico)

322 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: arreglos de dársenas y terminaciones generales, más pintura de fachada

arreglos de dársenas y terminaciones generales, más pintura de fachada Fecha inicio: 14/08/2025

14/08/2025 Avance: 90%

90% Estado: en ejecución

Escuela 1272 – Domingo Bombal

Dirección: Lavalle y Montecaseros

Lavalle y Montecaseros Intervención: 270,70 m² (piso granítico)

270,70 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad y pintura de fachada

granítico colocado en su totalidad y pintura de fachada Fecha inicio: 16/09/2025

16/09/2025 Avance: 80%

80% Estado: en ejecución

Colegio San Gabriel

Dirección: San Juan y Morón

San Juan y Morón Intervención: 175 m² (piso granítico)

175 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico

colocación de piso granítico Fecha inicio: 01/10/2025

01/10/2025 Avance: 60%

60% Estado: en ejecución

Colegio San José de Calasanz

Dirección: San Juan y Barranquero

San Juan y Barranquero Intervención: 142 m² (piso granítico)

142 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: vereda completa y pintura de fachada

vereda completa y pintura de fachada Fecha inicio: 09/10/2025

09/10/2025 Avance: 30%

30% Estado: en ejecución

Reparación esquinas

Dirección: San Juan y Morón

San Juan y Morón Intervención: 45 m² (piso granítico)

45 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: llenado puentes y arreglos generales

llenado puentes y arreglos generales Fecha inicio: 23/10/2025

23/10/2025 Avance: 30%

30% Estado: en ejecución

Gimnasio N°3

Dirección: Ayacucho 349

Ayacucho 349 Intervención: 67,5 m² (piso granítico)

67,5 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: terminaciones

terminaciones Fecha inicio: 29/10/2025

29/10/2025 Avance: 20%

20% Estado: en ejecución

Colegio Pablo Besson

Dirección: Avenida España 1895

Avenida España 1895 Intervención: 215 m² (piso granítico)

215 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: demolición

demolición Fecha inicio: 19/11/2025

19/11/2025 Avance: 5%

5% Estado: en ejecución

Instituto Amicana

Dirección: Chile 987

Chile 987 Intervención: 60 m² (piso granítico)

TOTAL ZONA 1: 2122 m² intervenidos

obras en veredas de escuelas ciudad de mendoza 1 Los edificios con obras próximas a finalizar son la Escuela Las Heras, la Manuel Civit y la Domingo Bombal. Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza.

ZONA 2:

Víctor Mercante

Dirección: Fray Justo Sta. María de Oro 270

Fray Justo Sta. María de Oro 270 Intervención: 600 m²

600 m² Fecha inicio: 25/09/2025

25/09/2025 Avance: 80%

80% Estado: en ejecución

Jardín María Curie + Escuela Rep. de Chile

Dirección: esquina Los Viscos y De los Fresnos

esquina Los Viscos y De los Fresnos Intervención: 1300 m²

1300 m² Fecha inicio: 25/08/2025

25/08/2025 Avance: 98%

98% Estado: en ejecución

Dr. Osvaldo S. Borghi N° 4-067

Dirección: De las Magnolias 2680

De las Magnolias 2680 Intervención: 535 m²

535 m² Fecha inicio: 25/09/2025

25/09/2025 Avance: 70%

70% Estado: en ejecución

Playón Polideportivo Barrio Sanidad

Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3107

Dr. Alfredo Metraux 3107 Intervención: 480 m²

480 m² Fecha inicio: 20/10/2025

20/10/2025 Avance: 45%

45% Estado: en ejecución

CIC N°4

Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3090

Dr. Alfredo Metraux 3090 Intervención: 48 m²

48 m² Fecha inicio: 10/11/2025

10/11/2025 Avance: 50%

50% Estado: en ejecución

Sagrado Corazón

Dirección: Lavalle 1238

Lavalle 1238 Intervención: 825 m²

TOTAL ZONA 2: 3788 m² intervenidos

ZONAS VARIAS 1

Escuela Carlos Vergara

Dirección: Martínez de Rozas 3230

Martínez de Rozas 3230 Intervención: 841,73 m² (piso granítico)

841,73 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y revisión y pintura de rejas

colocación de piso granítico completo y revisión y pintura de rejas Fecha inicio: 07/08/2025

07/08/2025 Avance: 85%

85% Estado: en ejecución

Colegio Nadino

Dirección: Joaquín V. González 473

Joaquín V. González 473 Intervención: 560,89 m² (piso granítico)

560,89 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y trabajos de terminaciones en proceso

colocación de piso granítico completo y trabajos de terminaciones en proceso Fecha inicio: 07/08/2025

07/08/2025 Avance: 95%

95% Estado: en ejecución

Escuela Diego Paroissien

Dirección: Dr. A. Metraux y Dr. Mazza

Dr. A. Metraux y Dr. Mazza Intervención vereda: 501,04 m² (piso granítico y hormigón identificado)

501,04 m² (piso granítico y hormigón identificado) Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo, construcción de vereda de 1° accesibilidad y de tabique de contención

colocación de piso granítico completo, construcción de vereda de 1° accesibilidad y de tabique de contención Fecha inicio: 19/08/2025

19/08/2025 Avance: 80%

80% Estado: en ejecución

Santo Tomás de Aquino

Dirección: Chacabuco 257

Chacabuco 257 Intervención vereda: 1284,90 m² (piso granítico)

1284,90 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: vereda transitable con contrapiso de 1° sobre calle Chacabuco y demolición de veredas en calles Chacabuco, Fray Luis Beltrán y Federico Moreno

vereda transitable con contrapiso de 1° sobre calle Chacabuco y demolición de veredas en calles Chacabuco, Fray Luis Beltrán y Federico Moreno Fecha inicio: 27/10/2025

27/10/2025 Avance: 20%

20% Estado: en ejecución

José Vicente Zapata

Dirección: Cnel. Rodríguez 498

Cnel. Rodríguez 498 Intervención vereda: 438 m² (piso granítico)

438 m² (piso granítico) Trabajos en ejecución: demolición de vereda en Cnel. Rodríguez

demolición de vereda en Cnel. Rodríguez Fecha inicio: 22/10/2025

22/10/2025 Avance: 15%

15% Estado: en ejecución

TOTAL ZONAS VARIAS: 3627 m² intervenidos

Según informaron desde la Municipalidad de Ciudad, en total, incluidas veredas de la DGE, se intervinieron 9.537 m². Entre los edificios con obras próximas a finalizar se encuentran la Escuela Las Heras, la Manuel Civit y la Domingo Bombal, todas ubicadas en zonas de alto tránsito peatonal.