La Ciudad de Mendoza renueva más de 9.500 m² de veredas en escuelas: cómo avanzan las obras

La Municipalidad de Mendoza avanza en un importante plan de renovación de infraestructura escolar, que contempla la intervención de más de 9.500 m² de veredas en 23 establecimientos educativos. Los trabajos se desarrollan en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE), a través del Fondo Educativo.
Plan Mejores Veredas: así avanza la puesta en valor de colegios en la Capital
El proyecto forma parte del Plan Mejores Veredas, una iniciativa que busca reacondicionar los accesos a escuelas y jardines, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes y vecinos que transitan por las zonas intervenidas. La obra pública incluye la colocación de piso granítico gris, un material resistente y de larga duración, adecuado para el tránsito intenso de cada jornada escolar.
Actualmente, las tareas avanzan en instituciones distribuidas en la 2ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de sectores puntuales intervenidos por el municipio. Según las autoridades, los trabajos registran un avance sostenido y se encuentran en etapas finales en varias escuelas.
“Estamos avanzando en un trabajo integral en las escuelas de la Ciudad. Con el Plan Mejores Veredas y el Fondo Educativo de la DGE estamos renovando veredas, reacondicionando fachadas y ejecutando obras complementarias que mejoran la accesibilidad y la seguridad”, expresó el intendente Ulpiano Suarez. Destacó, además, que el propósito es que “docentes y alumnos cuenten con espacios en óptimas condiciones para enseñar y aprender”.
En el marco de estas obras, el intendente recorrió junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, instituciones que ya muestran resultados visibles, como el Jardín Maternal Gasparín y la Escuela Carlos Vergara. El Jardín Gasparín es uno de los edificios donde la renovación de veredas ya se encuentra finalizada.
Además de la renovación de veredas, en algunos establecimientos se ejecutan tareas complementarias como la mejora de fachadas, reparación de revoques, pintura de muros y carpinterías, y arreglos de cunetas, cordones y banquinas afectados por el paso del tiempo. Estas mejoras buscan garantizar mayor seguridad y una mejor circulación durante los horarios escolares.
El detalle de las mejoras en edificios de la DGE y municipales:
ZONA 1:
Jardín Gasparín – CDIF N°1
Dirección: Chile 851
Intervención: 76 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: finalizados
Fecha inicio: 04/08/2025
Avance: 100%
Estado: terminada
Escuela General Las Heras + Mariano Moreno
Dirección: Alberdi y Montecaseros
Intervención: 367 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: futuro arreglo de pérdida de agua por AYSAM más fachada pintada en su totalidad
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 95%
Estado: en ejecución
San Pedro Nolasco
Dirección: José Federico Moreno 1751
Intervención: 296,46 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico, arreglos de pozas y llenado de cuencas
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
Escuela Manuel V. Civit
Dirección: José Federico Moreno 1470
Intervención: 84,98 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad, terminaciones, revoque de fachada y pintura
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 90%
Estado: en ejecución
Escuela Raquel Méndez Pavón + Dr. Daniel González
Dirección: Buenos Aires 553
Intervención: 322 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: arreglos de dársenas y terminaciones generales, más pintura de fachada
Fecha inicio: 14/08/2025
Avance: 90%
Estado: en ejecución
Escuela 1272 – Domingo Bombal
Dirección: Lavalle y Montecaseros
Intervención: 270,70 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad y pintura de fachada
Fecha inicio: 16/09/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
Colegio San Gabriel
Dirección: San Juan y Morón
Intervención: 175 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico
Fecha inicio: 01/10/2025
Avance: 60%
Estado: en ejecución
Colegio San José de Calasanz
Dirección: San Juan y Barranquero
Intervención: 142 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: vereda completa y pintura de fachada
Fecha inicio: 09/10/2025
Avance: 30%
Estado: en ejecución
Reparación esquinas
Dirección: San Juan y Morón
Intervención: 45 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: llenado puentes y arreglos generales
Fecha inicio: 23/10/2025
Avance: 30%
Estado: en ejecución
Gimnasio N°3
Dirección: Ayacucho 349
Intervención: 67,5 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: terminaciones
Fecha inicio: 29/10/2025
Avance: 20%
Estado: en ejecución
Colegio Pablo Besson
Dirección: Avenida España 1895
Intervención: 215 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: demolición
Fecha inicio: 19/11/2025
Avance: 5%
Estado: en ejecución
Instituto Amicana
Dirección: Chile 987
Intervención: 60 m² (piso granítico)
TOTAL ZONA 1:2122 m² intervenidos
ZONA 2:
Víctor Mercante
Dirección: Fray Justo Sta. María de Oro 270
Intervención: 600 m²
Fecha inicio: 25/09/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
Jardín María Curie + Escuela Rep. de Chile
Dirección: esquina Los Viscos y De los Fresnos
Intervención: 1300 m²
Fecha inicio: 25/08/2025
Avance: 98%
Estado: en ejecución
Dr. Osvaldo S. Borghi N° 4-067
Dirección: De las Magnolias 2680
Intervención: 535 m²
Fecha inicio: 25/09/2025
Avance: 70%
Estado: en ejecución
Playón Polideportivo Barrio Sanidad
Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3107
Intervención: 480 m²
Fecha inicio: 20/10/2025
Avance: 45%
Estado: en ejecución
CIC N°4
Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3090
Intervención: 48 m²
Fecha inicio: 10/11/2025
Avance: 50%
Estado: en ejecución
Sagrado Corazón
Dirección: Lavalle 1238
Intervención: 825 m²
TOTAL ZONA 2:3788 m² intervenidos
ZONAS VARIAS 1
Escuela Carlos Vergara
Dirección: Martínez de Rozas 3230
Intervención: 841,73 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y revisión y pintura de rejas
Fecha inicio: 07/08/2025
Avance: 85%
Estado: en ejecución
Colegio Nadino
Dirección: Joaquín V. González 473
Intervención: 560,89 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y trabajos de terminaciones en proceso
Fecha inicio: 07/08/2025
Avance: 95%
Estado: en ejecución
Escuela Diego Paroissien
Dirección: Dr. A. Metraux y Dr. Mazza
Intervención vereda: 501,04 m² (piso granítico y hormigón identificado)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo, construcción de vereda de 1° accesibilidad y de tabique de contención
Fecha inicio: 19/08/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
Santo Tomás de Aquino
Dirección: Chacabuco 257
Intervención vereda: 1284,90 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: vereda transitable con contrapiso de 1° sobre calle Chacabuco y demolición de veredas en calles Chacabuco, Fray Luis Beltrán y Federico Moreno
Fecha inicio: 27/10/2025
Avance: 20%
Estado: en ejecución
José Vicente Zapata
Dirección: Cnel. Rodríguez 498
Intervención vereda: 438 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: demolición de vereda en Cnel. Rodríguez
Fecha inicio: 22/10/2025
Avance: 15%
Estado: en ejecución
TOTAL ZONAS VARIAS: 3627 m² intervenidos
Según informaron desde la Municipalidad de Ciudad, en total, incluidas veredas de la DGE, se intervinieron 9.537 m². Entre los edificios con obras próximas a finalizar se encuentran la Escuela Las Heras, la Manuel Civit y la Domingo Bombal, todas ubicadas en zonas de alto tránsito peatonal.