26 de noviembre de 2025
La Ciudad de Mendoza renueva más de 9.500 m² de veredas en escuelas: cómo avanzan las obras

Con un amplio plan de infraestructura escolar, la Ciudad mejora accesos, fachadas y veredas de distintas zonas. Las obras registran alto avance.

Municipalidad de Mendoza: avanza la intervención en veredas escolares.

Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza.
Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza avanza en un importante plan de renovación de infraestructura escolar, que contempla la intervención de más de 9.500 m² de veredas en 23 establecimientos educativos. Los trabajos se desarrollan en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE), a través del Fondo Educativo.

Plan Mejores Veredas: así avanza la puesta en valor de colegios en la Capital

El proyecto forma parte del Plan Mejores Veredas, una iniciativa que busca reacondicionar los accesos a escuelas y jardines, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes y vecinos que transitan por las zonas intervenidas. La obra pública incluye la colocación de piso granítico gris, un material resistente y de larga duración, adecuado para el tránsito intenso de cada jornada escolar.

Actualmente, las tareas avanzan en instituciones distribuidas en la 2ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de sectores puntuales intervenidos por el municipio. Según las autoridades, los trabajos registran un avance sostenido y se encuentran en etapas finales en varias escuelas.

obras en veredas de escuelas ciudad de mendoza 2
El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, recorren las obras en el frente de una escuela capitalina.

Estamos avanzando en un trabajo integral en las escuelas de la Ciudad. Con el Plan Mejores Veredas y el Fondo Educativo de la DGE estamos renovando veredas, reacondicionando fachadas y ejecutando obras complementarias que mejoran la accesibilidad y la seguridad”, expresó el intendente Ulpiano Suarez. Destacó, además, que el propósito es que “docentes y alumnos cuenten con espacios en óptimas condiciones para enseñar y aprender”.

En el marco de estas obras, el intendente recorrió junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, instituciones que ya muestran resultados visibles, como el Jardín Maternal Gasparín y la Escuela Carlos Vergara. El Jardín Gasparín es uno de los edificios donde la renovación de veredas ya se encuentra finalizada.

Además de la renovación de veredas, en algunos establecimientos se ejecutan tareas complementarias como la mejora de fachadas, reparación de revoques, pintura de muros y carpinterías, y arreglos de cunetas, cordones y banquinas afectados por el paso del tiempo. Estas mejoras buscan garantizar mayor seguridad y una mejor circulación durante los horarios escolares.

El detalle de las mejoras en edificios de la DGE y municipales:

ZONA 1:

Jardín Gasparín – CDIF N°1

  • Dirección: Chile 851
  • Intervención: 76 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: finalizados
  • Fecha inicio: 04/08/2025
  • Avance: 100%
  • Estado: terminada

Escuela General Las Heras + Mariano Moreno

  • Dirección: Alberdi y Montecaseros
  • Intervención: 367 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: futuro arreglo de pérdida de agua por AYSAM más fachada pintada en su totalidad
  • Fecha inicio: 11/08/2025
  • Avance: 95%
  • Estado: en ejecución

San Pedro Nolasco

  • Dirección: José Federico Moreno 1751
  • Intervención: 296,46 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico, arreglos de pozas y llenado de cuencas
  • Fecha inicio: 11/08/2025
  • Avance: 80%
  • Estado: en ejecución

Escuela Manuel V. Civit

  • Dirección: José Federico Moreno 1470
  • Intervención: 84,98 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad, terminaciones, revoque de fachada y pintura
  • Fecha inicio: 11/08/2025
  • Avance: 90%
  • Estado: en ejecución

Escuela Raquel Méndez Pavón + Dr. Daniel González

  • Dirección: Buenos Aires 553
  • Intervención: 322 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: arreglos de dársenas y terminaciones generales, más pintura de fachada
  • Fecha inicio: 14/08/2025
  • Avance: 90%
  • Estado: en ejecución

Escuela 1272 – Domingo Bombal

  • Dirección: Lavalle y Montecaseros
  • Intervención: 270,70 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad y pintura de fachada
  • Fecha inicio: 16/09/2025
  • Avance: 80%
  • Estado: en ejecución

Colegio San Gabriel

  • Dirección: San Juan y Morón
  • Intervención: 175 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico
  • Fecha inicio: 01/10/2025
  • Avance: 60%
  • Estado: en ejecución

Colegio San José de Calasanz

  • Dirección: San Juan y Barranquero
  • Intervención: 142 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: vereda completa y pintura de fachada
  • Fecha inicio: 09/10/2025
  • Avance: 30%
  • Estado: en ejecución

Reparación esquinas

  • Dirección: San Juan y Morón
  • Intervención: 45 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: llenado puentes y arreglos generales
  • Fecha inicio: 23/10/2025
  • Avance: 30%
  • Estado: en ejecución

Gimnasio N°3

  • Dirección: Ayacucho 349
  • Intervención: 67,5 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: terminaciones
  • Fecha inicio: 29/10/2025
  • Avance: 20%
  • Estado: en ejecución

Colegio Pablo Besson

  • Dirección: Avenida España 1895
  • Intervención: 215 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: demolición
  • Fecha inicio: 19/11/2025
  • Avance: 5%
  • Estado: en ejecución

Instituto Amicana

  • Dirección: Chile 987
  • Intervención: 60 m² (piso granítico)

TOTAL ZONA 1: 2122 m² intervenidos

obras en veredas de escuelas ciudad de mendoza 1
Los edificios con obras próximas a finalizar son la Escuela Las Heras, la Manuel Civit y la Domingo Bombal.

ZONA 2:

Víctor Mercante

  • Dirección: Fray Justo Sta. María de Oro 270
  • Intervención: 600 m²
  • Fecha inicio: 25/09/2025
  • Avance: 80%
  • Estado: en ejecución

Jardín María Curie + Escuela Rep. de Chile

  • Dirección: esquina Los Viscos y De los Fresnos
  • Intervención: 1300 m²
  • Fecha inicio: 25/08/2025
  • Avance: 98%
  • Estado: en ejecución

Dr. Osvaldo S. Borghi N° 4-067

  • Dirección: De las Magnolias 2680
  • Intervención: 535 m²
  • Fecha inicio: 25/09/2025
  • Avance: 70%
  • Estado: en ejecución

Playón Polideportivo Barrio Sanidad

  • Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3107
  • Intervención: 480 m²
  • Fecha inicio: 20/10/2025
  • Avance: 45%
  • Estado: en ejecución

CIC N°4

  • Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3090
  • Intervención: 48 m²
  • Fecha inicio: 10/11/2025
  • Avance: 50%
  • Estado: en ejecución

Sagrado Corazón

  • Dirección: Lavalle 1238
  • Intervención: 825 m²

TOTAL ZONA 2: 3788 m² intervenidos

ZONAS VARIAS 1

Escuela Carlos Vergara

  • Dirección: Martínez de Rozas 3230
  • Intervención: 841,73 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y revisión y pintura de rejas
  • Fecha inicio: 07/08/2025
  • Avance: 85%
  • Estado: en ejecución

Colegio Nadino

  • Dirección: Joaquín V. González 473
  • Intervención: 560,89 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y trabajos de terminaciones en proceso
  • Fecha inicio: 07/08/2025
  • Avance: 95%
  • Estado: en ejecución

Escuela Diego Paroissien

  • Dirección: Dr. A. Metraux y Dr. Mazza
  • Intervención vereda: 501,04 m² (piso granítico y hormigón identificado)
  • Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo, construcción de vereda de 1° accesibilidad y de tabique de contención
  • Fecha inicio: 19/08/2025
  • Avance: 80%
  • Estado: en ejecución

Santo Tomás de Aquino

  • Dirección: Chacabuco 257
  • Intervención vereda: 1284,90 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: vereda transitable con contrapiso de 1° sobre calle Chacabuco y demolición de veredas en calles Chacabuco, Fray Luis Beltrán y Federico Moreno
  • Fecha inicio: 27/10/2025
  • Avance: 20%
  • Estado: en ejecución

José Vicente Zapata

  • Dirección: Cnel. Rodríguez 498
  • Intervención vereda: 438 m² (piso granítico)
  • Trabajos en ejecución: demolición de vereda en Cnel. Rodríguez
  • Fecha inicio: 22/10/2025
  • Avance: 15%
  • Estado: en ejecución

TOTAL ZONAS VARIAS: 3627 m² intervenidos

Según informaron desde la Municipalidad de Ciudad, en total, incluidas veredas de la DGE, se intervinieron 9.537 m². Entre los edificios con obras próximas a finalizar se encuentran la Escuela Las Heras, la Manuel Civit y la Domingo Bombal, todas ubicadas en zonas de alto tránsito peatonal.

