8 de octubre de 2025
Sitio Andino
La Ciudad de Mendoza relanza "Mejores Veredas", una oportunidad para mejorar los espacios públcios

La Municipalidad de Mendoza lanzó el plan para construir, mantener y conservar las veredas públicas, con asistencia técnica y financiera del municipio.

La Ciudad de Mendoza lanzó una nueva edición del programa “Mejores Veredas”﻿.

Además, en paralelo al Plan de Renovación de Veredas, la Municipalidad de Mendoza avanza con la modernización del espacio peatonal mediante la instalación de piso granítico gris, líneas guía podotáctiles para accesibilidad universal, adecuación de acequias, cordones, rampas, rejillas y forestación donde sea necesario.

Estas acciones apuntan a mejorar la movilidad y la calidad de vida de todos los habitantes, priorizando especialmente a las personas con movilidad o visión reducida.

Una nueva etapa del plan

Esta edición del programa se aplica conforme a lo dispuesto por el Código Urbano y de Edificación, que establece la responsabilidad del vecino frentista de construir, mantener y conservar las veredas públicas según las condiciones establecidas.

El programa contempla la reparación, construcción o reconstrucción de veredas, donde el propietario frentista aporta los materiales necesarios, mientras que la Municipalidad provee la mano de obra sin costo, totalmente bonificada para quienes se adhieran.

Requisitos para adherir al programa

De esta forma, la Ciudad brinda una alternativa para que los vecinos puedan cumplir con la normativa vigente, facilitando el acceso al programa a quienes mantengan regularizadas sus tasas municipales por servicio a la propiedad raíz.

Como requisito, los participantes deberán acreditar la propiedad del inmueble y no poseer deuda municipal (o contar con plan de pago vigente). En el caso de propiedades bajo régimen de propiedad horizontal, el consorcio deberá contar con personería jurídica y tener regularizada su situación fiscal.

Asimismo, se condonarán las multas por veredas en contravención al Código Urbano y de Edificación a aquellos frentistas que realicen las reparaciones a través de este programa.

La Ciudad de Mendoza avanza con el plan "Mejores Veredas" para transformar el espacio público, con apoyo a los frentistas.

Las inscripciones están abiertas en la Ventanilla Única del municipio (Secretaría de Gestión Pública), donde se habilitó un formulario de registro para todos los vecinos interesados en reparar, construir o reconstruir su vereda.

Las solicitudes en trámite bajo la anterior Ordenanza 4115/22 serán reconducidas a esta nueva edición, manteniendo los beneficios vigentes. El Programa “Mejores Veredas”, creado por la Ordenanza 4220, estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, con posibilidad de prórroga.

Resultados del programa

La iniciativa comenzó a ejecutarse en agosto de 2022, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad del espacio público. Desde entonces, 95 vecinos han sido beneficiados directamente y se han registrado más de 400 solicitudes.

Además de la renovación de veredas deterioradas, se incluyeron tareas complementarias en puentes peatonales y vehiculares, cunetas y rampas de accesibilidad, en el marco del Plan Esfuerzo Compartido, Veredas Verdes y otras iniciativas que promueven una recuperación urbana sostenible e inclusiva.

Con programas como “Mejores Veredas”, la Ciudad de Mendoza trabaja en una movilidad accesible, segura y equitativa, fortaleciendo su modelo de gestión basado en la planificación, la inversión constante y la inclusión urbana.

