9 de octubre de 2025
Histórico acuerdo

Donald Trump confirma pacto entre Israel y Hamas que inicia el camino hacia la paz en Gaza

El presidente de los Estados Unidos anunció la noticia y celebró un acuerdo que representa el primer paso significativo hacia el fin del conflicto en Gaza.

Donald Trump confirma pacto entre Israel y Hamas que inicia el camino hacia la paz en Gaza

Donald Trump confirma pacto entre Israel y Hamas que inicia el camino hacia la paz en Gaza

Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo entre Israel y Hamas para iniciar un intercambio de rehenes por prisioneros, como primera fase de un plan de paz destinado a poner fin a la guerra en Gaza.

¿El primer camino hacia la paz?: de qué se trata el nuevo acuerdo entre Israle y Hamas

En redes sociales, Trump celebró el pacto y destacó que “todos los rehenes serán liberados muy pronto” mientras Israel retirará sus tropas “a una línea acordada”, en lo que calificó como “un gran día para el mundo árabe, Israel y Estados Unidos”. Agradeció además la mediación de Qatar, Egipto y Turquía.

Hamas confirmó el acuerdo y detalló que prevé el fin del conflicto, la retirada de las fuerzas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros. En la primera etapa, que será firmada en Egipto, el grupo liberará a unos 20 rehenes con vida en las próximas 72 horas, mientras que Israel deberá retirar parte de su ejército del territorio palestino.

El plan incluye una segunda fase en la que Hamas entregará a los 47 rehenes restantes, vivos y muertos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Trump anticipó que podría viajar a Egipto para acompañar el proceso, aunque no lo confirmó oficialmente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo inicial, pero aclaró que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán en la mayor parte de Gaza, lo que genera dudas sobre la implementación del acuerdo.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas asesinaron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251. Desde entonces, los ataques israelíes han dejado más de 67.000 palestinos muertos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, con la mitad de las víctimas identificadas como mujeres y niños.

El plan estadounidense busca no solo el intercambio de rehenes y prisioneros, sino también definir el futuro político y de seguridad de Gaza. Contempla un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de tropas israelíes y el ingreso de una fuerza internacional que administraría el enclave bajo supervisión de Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Fuente: Infobae.

