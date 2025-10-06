Caputo se reunió con su par estadounidense y avanza el salvataje a Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo , fue recibido en Washington por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , en el marco de las negociaciones para avanzar en un plan de asistencia financiera al Gobierno argentino .

La reunión se dio en medio de la expectativa por el “salvataje” que impulsa Donald Trump para evitar un deterioro del peso y contener las tensiones en el mercado cambiario.

Economía Scott Bessent dijo que Estados Unidos hará "lo que sea necesario" para ayudar al gobierno de Milei

Reunión clave en Washington Luis Caputo se reúne con el Tesoro de EE.UU. por el respaldo financiero impulsado por Trump

Bessent publicó un mensaje en su cuenta de X tras el encuentro: “Durante su estadía aquí en Washington continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de la Argentina” , escribió el funcionario norteamericano, sin detallar las medidas concretas.

Caputo respondió con un posteo en inglés en el que agradeció la reunión “constructiva” y el “progreso continuo”. El ministro estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el viceministro de Economía, José Luis Daza .

Embed Thank you Secretary @SecScottBessent for such a constructive meeting and continued progress. https://t.co/FeTR8ZIQKc — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 6, 2025

Qué incluye el paquete de ayuda que evalúa Estados Unidos para Argentina

De acuerdo con las versiones que circulan en Washington, el Departamento del Tesoro evalúa un conjunto de herramientas financieras para asistir a la Argentina. Entre ellas:

Compra de bonos argentinos en dólares.

Crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Compra de deuda pública en el mercado primario o secundario.

Swap por hasta USD 20.000 millones.

Sin embargo, Bessent había aclarado días atrás que “no estamos poniendo dinero en la Argentina”, una definición que busca calmar las críticas internas en Estados Unidos ante el posible rescate.

image Javier Milei volverá a reunirse con Donald Trump el 14 de octubre próximo.

El rol de Javier Milei y el FMI

El viaje del equipo económico se da en la antesala del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, previsto para el 14 de octubre en la Casa Blanca, y antes del inicio de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, que comenzará el lunes siguiente.

Milei había explicado que el equipo “solo anunciará cosas concretas” y destacó la tarea de Bessent y de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en las negociaciones.

El Fondo también mantiene conversaciones con el Tesoro para coordinar el plan de asistencia estadounidense, que podría incluir el uso de los derechos especiales de giro (DEG) como parte del respaldo a la Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1975243289965076725&partner=&hide_thread=false Delighted to welcome Dan Katz to the IMF as our new First Deputy Managing Director. Dan brings deep knowledge and dedication to public service - an incredible asset to our mission. Looking forward to working together to serve our members. pic.twitter.com/rWTbv4tB7Z — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 6, 2025

Tensión en el mercado cambiario y maniobras del Tesoro

El hermetismo oficial contrasta con la preocupación de los mercados. Según consultoras privadas, el Gobierno vendió cerca de USD950 millones en los últimos días para mantener el tipo de cambio estable.

El tipo de cambio oficial se mantuvo en torno a los $1.424,5 durante tres jornadas, un comportamiento que analistas atribuyen a una fuerte intervención del Tesoro. Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que “la estabilidad no responde a una menor demanda, sino a una firme intervención oficial”.

La consultora Wise Capital advirtió que el Ejecutivo liquidó casi la mitad de las divisas acumuladas tras la baja temporal de retenciones al agro, lo que reduce el margen de maniobra.

Estrategia electoral y advertencias de analistas

Econviews analizó que el Gobierno está “en modo supervivencia”, buscando llegar a las elecciones legislativas del 26 de octubre sin una devaluación brusca que afecte su performance electoral.

Según el informe, “la apuesta es llegar a las elecciones sin una devaluación que ponga en riesgo la obtención de una tercera parte de los legisladores, clave para sostener vetos”.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su intervención en el mercado cambiario y la expectativa se centra en las definiciones que surjan del diálogo entre Caputo y Bessent, donde se juegan tanto el rumbo financiero inmediato como la señal política que Estados Unidos enviará a la administración de Milei.

Fuente: con información de Infobae y La Nación