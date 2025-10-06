6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En la previa del viaje de Milei

Caputo se reunió con su par estadounidense y avanza el salvataje a Milei

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con Scott Bessent en Washington. Se analizan varias herramientas de apoyo al gobierno de Javier Milei.

Scott Bessent y Luis Caputo se reunieron en Washington

Scott Bessent y Luis Caputo se reunieron en Washington

Foto: @SecScottBessent en X

La reunión se dio en medio de la expectativa por el “salvataje” que impulsa Donald Trump para evitar un deterioro del peso y contener las tensiones en el mercado cambiario.

Lee además
Luis Caputo ya está en Estados Unidos.
Reunión clave en Washington

Luis Caputo se reúne con el Tesoro de EE.UU. por el respaldo financiero impulsado por Trump
Scott Bessent dijo que Estados Unidos hará lo que sea necesario para ayudar al gobierno de Milei.
Economía

Scott Bessent dijo que Estados Unidos hará "lo que sea necesario" para ayudar al gobierno de Milei

Qué dijeron Scott Bessent y Luis Caputo tras el encuentro en Washington

Bessent publicó un mensaje en su cuenta de X tras el encuentro: “Durante su estadía aquí en Washington continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de la Argentina”, escribió el funcionario norteamericano, sin detallar las medidas concretas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1975299966701871257&partner=&hide_thread=false

Caputo respondió con un posteo en inglés en el que agradeció la reunión “constructiva” y el “progreso continuo”. El ministro estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Embed

Qué incluye el paquete de ayuda que evalúa Estados Unidos para Argentina

De acuerdo con las versiones que circulan en Washington, el Departamento del Tesoro evalúa un conjunto de herramientas financieras para asistir a la Argentina. Entre ellas:

  • Compra de bonos argentinos en dólares.
  • Crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.
  • Compra de deuda pública en el mercado primario o secundario.
  • Swap por hasta USD 20.000 millones.

Sin embargo, Bessent había aclarado días atrás que “no estamos poniendo dinero en la Argentina”, una definición que busca calmar las críticas internas en Estados Unidos ante el posible rescate.

image
Javier Milei volver&aacute; a reunirse con Donald Trump el 14 de octubre pr&oacute;ximo.

Javier Milei volverá a reunirse con Donald Trump el 14 de octubre próximo.

El rol de Javier Milei y el FMI

El viaje del equipo económico se da en la antesala del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, previsto para el 14 de octubre en la Casa Blanca, y antes del inicio de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, que comenzará el lunes siguiente.

Milei había explicado que el equipo “solo anunciará cosas concretas” y destacó la tarea de Bessent y de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en las negociaciones.

El Fondo también mantiene conversaciones con el Tesoro para coordinar el plan de asistencia estadounidense, que podría incluir el uso de los derechos especiales de giro (DEG) como parte del respaldo a la Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1975243289965076725&partner=&hide_thread=false

Tensión en el mercado cambiario y maniobras del Tesoro

El hermetismo oficial contrasta con la preocupación de los mercados. Según consultoras privadas, el Gobierno vendió cerca de USD950 millones en los últimos días para mantener el tipo de cambio estable.

El tipo de cambio oficial se mantuvo en torno a los $1.424,5 durante tres jornadas, un comportamiento que analistas atribuyen a una fuerte intervención del Tesoro. Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que “la estabilidad no responde a una menor demanda, sino a una firme intervención oficial”.

La consultora Wise Capital advirtió que el Ejecutivo liquidó casi la mitad de las divisas acumuladas tras la baja temporal de retenciones al agro, lo que reduce el margen de maniobra.

Estrategia electoral y advertencias de analistas

Econviews analizó que el Gobierno está “en modo supervivencia”, buscando llegar a las elecciones legislativas del 26 de octubre sin una devaluación brusca que afecte su performance electoral.

Según el informe, “la apuesta es llegar a las elecciones sin una devaluación que ponga en riesgo la obtención de una tercera parte de los legisladores, clave para sostener vetos”.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su intervención en el mercado cambiario y la expectativa se centra en las definiciones que surjan del diálogo entre Caputo y Bessent, donde se juegan tanto el rumbo financiero inmediato como la señal política que Estados Unidos enviará a la administración de Milei.

Fuente: con información de Infobae y La Nación

Temas
Seguí leyendo

Retenciones: cerealeras beneficiadas, productores marginados y la primera denuncia contra el Gobierno

El Gobierno nacional aprobó un préstamo de US$100 millones para fortalecer la seguridad alimentaria

¿Qué pasará con el dólar este lunes 29 de septiembre? Esto anticipa el mercado

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas

Aprobaron el octavo proyecto en el RIGI: es del rubro minero y está en San Juan

Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía

Industria automotriz: la producción y exportación crecieron en septiembre, pero siguen por debajo de 2024

El Gobierno nacional actualizó los precios de biodiésel y bioetanol para octubre: cómo quedaron

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 19 de octubre de 2024.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de octubre de 2025

Las Más Leídas

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: más de 2.000 estudiantes rindieron Lengua en la carrera por 900 vacantes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: más de 2.000 estudiantes rindieron Lengua en la carrera por 900 vacantes

Te Puede Interesar

El presidente encabezó el recital de La Banda Presidencial video
En el Movistar Arena

Video: en modo showman, Milei cantó en el Movistar Arena y dejó mensajes a Cristina e Israel

Por Sitio Andino Política
Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía
Clima electoral

Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía

Por Marcelo López Álvarez
Scott Bessent y Luis Caputo se reunieron en Washington
En la previa del viaje de Milei

Caputo se reunió con su par estadounidense y avanza el salvataje a Milei

Por Sitio Andino Economía