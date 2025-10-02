Scott Bessent dijo que Estados Unidos hará "lo que sea necesario" para ayudar al gobierno de Milei.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos , Scott Bessent , reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei , e insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina. Además, reveló que se reunirá con un equipo del ministro que comanda Luis Caputo .

“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent en su cuenta de la red social X este jueves. Además, comentó que dialogó con el responsable de la cartera de Economía, Luis Caputo , y que miembros del Palacio de Hacienda viajarán a Washington en los próximos días.

“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero ”, señaló.

El americano añadió: “Durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas, el Grupo de los 7 enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina , para la región y para el G7”. Y volvió a sostener que “ el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

Negociaciones en medio de la suba del dólar

La declaración de Bessent se da en medio de otra subida del dólar que lo pone cerca del techo de la banda. Si bien en el mercado se respeta este respaldo, existe una crisis de confianza porque las expectativas son de un cambio de régimen cambiario, que podría incluir la eliminación de las bandas de flotación y un salto en el precio del dólar.

El Tesoro tuvo que vender US$ 400 millones para que la divisa en el mercado mayorista no supere los $1.425, mientras los dólares financieros con los que operan las empresas superaron los $ 1.500. Poco después, Caputo publicó un "tuit" en el que sostuvo: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos

Cancillería Argentina comunicó que el presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Se trata de una visita oficial que se concretará el 14 de octubre, tras el encuentro que mantuvieron en septiembre.

"Como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald J. Trump", indica el comunicado difundido. Fuente: NA.