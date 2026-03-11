Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump declaró que Estados Unidos derrotó a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos ya ganó la guerra contra Irán , aunque sostuvo que su gobierno buscará completar la campaña militar antes de considerar una retirada. Sus declaraciones se dieron durante un discurso ante simpatizantes en el estado de Kentucky .

Durante su intervención pública, Trump aseguró que el conflicto estaba prácticamente definido desde sus primeras horas. “ Déjenme decirles que hemos ganado . Nunca te gusta decir demasiado pronto que ganaste, pero ganamos. Ganamos. En la primera hora ya había terminado ”, expresó ante los militantes que lo escuchaban.

| Trump sobre Irán: "Ganamos. Les digo que ganamos. Ya saben, nunca se debe decir demasiado pronto que se ganó. Ganamos. Ganamos la apuesta. En la primera hora, se acabó". pic.twitter.com/KMHvQk85u0

Cónclave Trump recibió a Milei en Miami y lo puso como ejemplo de victoria política

Desde New York Qué dijo Javier Milei sobre la guerra en Irán y sus consecuencias

El mandatario también insistió en que el objetivo ahora es concluir la campaña militar antes de abandonar la región. “ No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo ”, afirmó ante la multitud.

“ No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea ”, resumió el mandatario al describir el impacto de las acciones militares sobre las fuerzas iraníes.

No es la primera vez que el líder republicano anticipa el final del conflicto. Apenas 48 horas antes, Trump ya había declarado que “la guerra con Irán está prácticamente terminada”, una afirmación que generó debate entre analistas y especialistas en política internacional.

Durante su discurso, también contó cómo eligió el nombre de la operación militar lanzada contra objetivos vinculados al régimen iraní, denominada “Epic Fury” (Furia Épica).

Según relató, sus asesores le presentaron una lista con varias opciones antes de tomar la decisión final. “Me dieron como veinte nombres y yo estaba casi quedándome dormido porque no me gustaba ninguno ”, bromeó ante los asistentes. “ Luego vi ‘Epic Fury’ y dije: ‘Ese nombre me gusta ’”.

Fuente: Infobae.