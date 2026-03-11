11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Donald Trump

Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump declaró que Estados Unidos derrotó a Irán

El mandatario norteamericano se refirió al conflicto armado contra Irán durante un discurso en Kentucky y advirtió que las ofensivas aún podrían continuar.

Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump declaró que Estados Unidos derrotó a Irán

Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump declaró que Estados Unidos derrotó a Irán

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos ya ganó la guerra contra Irán, aunque sostuvo que su gobierno buscará completar la campaña militar antes de considerar una retirada. Sus declaraciones se dieron durante un discurso ante simpatizantes en el estado de Kentucky.

Embed

Conflicto en Medio Oriente: Qué dijo Trump sobre la guerra con Irán

Durante su intervención pública, Trump aseguró que el conflicto estaba prácticamente definido desde sus primeras horas. Déjenme decirles que hemos ganado. Nunca te gusta decir demasiado pronto que ganaste, pero ganamos. Ganamos. En la primera hora ya había terminado ”, expresó ante los militantes que lo escuchaban.

Lee además
Los guiños de Javier Milei a Trump y China en medio de la guerra en Irán.
Desde New York

Qué dijo Javier Milei sobre la guerra en Irán y sus consecuencias
Javier Milei y Donald Trump.
Cónclave

Trump recibió a Milei en Miami y lo puso como ejemplo de victoria política

El mandatario también insistió en que el objetivo ahora es concluir la campaña militar antes de abandonar la región. No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo, afirmó ante la multitud.

No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea ”, resumió el mandatario al describir el impacto de las acciones militares sobre las fuerzas iraníes.

No es la primera vez que el líder republicano anticipa el final del conflicto. Apenas 48 horas antes, Trump ya había declarado que la guerra con Irán está prácticamente terminada, una afirmación que generó debate entre analistas y especialistas en política internacional.

Durante su discurso, también contó cómo eligió el nombre de la operación militar lanzada contra objetivos vinculados al régimen iraní, denominada “Epic Fury” (Furia Épica).

Según relató, sus asesores le presentaron una lista con varias opciones antes de tomar la decisión final. “Me dieron como veinte nombres y yo estaba casi quedándome dormido porque no me gustaba ninguno ”, bromeó ante los asistentes. “ Luego vi ‘Epic Fury’ y dije: ‘Ese nombre me gusta ’”.

Fuente: Infobae.

Temas
Seguí leyendo

A qué va Javier Milei a Estados Unidos: los detalles de la agenda oficial

Videos: Trump recibió al Inter Miami de Messi y nombró a Cristiano Ronaldo

El conflicto en Medio Oriente escala y suma protagonistas: Estados Unidos apuntó contra España

Se terminó la era Boric: José Antonio Kast asumió en Chile y Javier Milei lo acompañó para sellar su alianza

Te mostramos el cruce por Paso Pehuenche entre cerros, volcanes y ríos cristalinos

Israel atacó refinerías en Teherán y Benjamín Netanyahu promete continuar la guerra contra Irán

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita y crece el riesgo de guerra regional

LO QUE SE LEE AHORA
El abrazo entre el presidente Javier Milei y su ahora par chileno José Antonio Kast que no pasó desapercibido.

Se terminó la era Boric: José Antonio Kast asumió en Chile y Javier Milei lo acompañó para sellar su alianza

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha video

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola.

Vendimia 2026: tras las suspensiones, el Gobierno busca evitar la superposición de espectadores