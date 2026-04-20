Donald Trump dice que es "muy improbable" extender el alto al fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , dijo este lunes que es “muy improbable” que extienda el cese al fuego de dos semanas con Irán si no se logra un acuerdo antes de que finalice esta semana, según trascendió a través de medios internacionales.

El mandatario estadounidense dijo que la tregua, que anunció el 7 de abril, expirará el miércoles por la noche hora del Este de Estados Unidos . Sin embargo, alto el fuego estaba previsto originalmente para expirar el martes por la noche.

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El Estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado hasta que se llegue a un acuerdo de paz, dijo Trump en la entrevista telefónica. “Quieren que lo abra. Los iraníes quieren desesperadamente que lo abra. No lo abriré sino hasta que se firme un acuerdo”, señaló.

La guerra se centra en el poderío petrolero, mediante el Estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se dispararon mientras Washington mantiene su bloqueo y la Armada de Estados Unidos confiscó un buque con bandera iraní durante el fin de semana. “No voy a dejar que me apresuren para alcanzar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, expresó el jefe de la Casa Blanca .

Al preguntarle si espera que los ataques se reanuden inmediatamente después si no se alcanza un acuerdo, dijo Trump: “Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría”. En una conversación telefónica sostenida este lunes con el medio PBS News, Trump dijo que si el cese al fuego con Irán termina, “entonces empezarán a explotar muchas bombas”.

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Por otra parte, Trump expresó en la red Truth Social que está “ganando la guerra, por mucho”, que no levantará el bloqueo y que el gobierno de Teherán “está perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo”.

El mandatario estadounidense arremetió contra los medios de comunicación por difundir “noticias falsas”, al considerar que “están haciendo parecer que Estados Unidos está perdiendo la guerra”.

Por su lado, el canciller iraní Abbas Araghchi, le dijo a su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, que Irán decidirá “cómo proceder” y que está “teniendo en cuenta todos los aspectos”, al abordar cuestiones relacionadas con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

La postura de Irán

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán volvió a expresar su agradecimiento por los “buenos oficios y la mediación” de Pakistán en las conversaciones sobre el alto el fuego. Pero afirmó que las “acciones provocadoras” y las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos eran un obstáculo importante para continuar la diplomacia.

El ministerio dijo que Araghchi citó las “amenazas y agresión” de Estados Unidos contra buques comerciales iraníes, así como lo que calificó de posiciones contradictorias y retórica amenazante hacia Irán, reportó la cadena CNN. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que ambos ministros enfatizaron la continuidad de las consultas destinadas a fortalecer la paz y la estabilidad en la región.

Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi 16-03-26 Canciller iraní Abbas Araghchi. Foto: Xinhua

En tanto, en una conversación entre Araghchi y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la parte iraní reafirmó su disposición a garantizar el paso sin obstáculos de buques y carga rusos a través del Estrecho de Ormuz.

Rusia reiteró la necesidad de mantener el alto el fuego dentro del marco inicialmente acordado y anunciado por los mediadores pakistaníes, y enfatizó la importancia de continuar los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada.