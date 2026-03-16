Donald Trump dijo que sería "un honor tomar Cuba" en medio de la crisis energética en la isla

Donald Trump no descarta invadir Cuba y expresó que sería un "honor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético que afecta a la isla.

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba , de alguna manera”, declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval , según publicó Euronews.

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“Quiero decir liberarla, o tomarla”, aclaró precisó el mandatario estadounidense. Las declaraciones se producen en un contexto de grave crisis energética en Cuba, donde este lunes se registró un apagón generalizado, según la compañía eléctrica nacional.

La situación ha agravado las dificultades económicas que atraviesa la isla, marcada por la escasez de combustible y los problemas estructurales de su sistema eléctrico.

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Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado históricamente marcadas por décadas de embargo económico, sanciones y tensiones políticas desde la ruptura diplomática tras la revolución de 1959. En los últimos años, el endurecimiento de las medidas estadounidenses ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano y ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida en el país.

Las palabras de Trump llegan además en un momento de creciente debate internacional sobre la política de Washington hacia Cuba y el impacto humanitario de las sanciones, en un escenario regional y global marcado por nuevas tensiones geopolíticas.

Qué está pasando en Cuba

Este lunes la red eléctrica de Cuba colapsó de forma total y es el primer apagón desde que Estados Unidos le cortó el suministro de petróleo, insumo del cual depende el sistema.

No es la primera vez que Cuba sufre cortes del suministro de forma total a nivel nacional. Algunos funcionarios cubanos se lo adjudican a sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Sin embargo, otros indican que se deben a falta de inversión en el sistema.

Cuba Cuba vive horas de incertidumbre y el gobierno tomó medidas frente al apagón nacional. NA

Debido a las interrupciones de energía, las autoridades decidieron racionar los suministros médicos, disminuyó el turismo, se acortó la jornada escolar, y se suspendieron eventos deportivos y culturales, entre otras consecuencias.

El viernes pasado, el presidente Miguel Díaz-Canel indicó que hace tres meses la isla no recibe petróleo y que sus funcionarios mantienen conversaciones con Estados Unidos para solucionar los problema bilaterales.