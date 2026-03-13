Donald Trump autorizó importante bombardeo contra Irán y crece la tensión internacional

Un nuevo capítulo de tensión se suma en Irán luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que ordenó uno de los “ bombardeos más poderosos de la historia ” contra la Isla de Kharg. La ofensiva militar tuvo como objetivo posiciones estratégicas iraníes, aunque evitó destruir la infraestructura petrolera de la zona para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz.
Nuevo ataque militar de Estados Unidos contra Irán: el mensaje de Trump
En medio de un conflicto que comenzó a escalar a fines defebrero, Trump volvió a referirse a la ofensiva contra Irán y reveló nuevos detalles del ataque, en un contexto que también genera preocupación en los mercados energéticos por su posible impacto en el precio del petróleo.
“Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Comando Central de los Estados Unidosejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la Isla de Kharg ”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en la red social Truth Social.
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“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P
Sin embargo, más allá de destacar la magnitud de la ofensiva, el presidente aseguró que por razones de “decencia” se decidió no destruir la infraestructura petrolera de la isla. “Si Irán, o cualquier otro país, hiciera algo que interfiriera con el paso libre y seguro de los barcos a través del Estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión ”, advirtió.
Para cerrar su mensaje, el mandatario lanzó una dura advertencia contra las fuerzas armadas iraníes. Señaló que, si no deponen las armas, no podrán “salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho! ”.
Minutos después, el presidente estadounidense publicó un nuevo mensaje acompañado por una imagen de tono satírico. En ella se lo ve representado negociando desdebombarderos B-2, en contraste con una escena en la que aparece el expresidente Barack Obama dialogando con líderes del régimen iraní.