Javier Milei irá nuevamente a Estados Unidos: será el viaje número 13 a ese país

Cancillería Argentina comunicó que el presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump . Se trata de una visita oficial que se concretará el 14 de octubre, tras el encuentro que mantuvieron en septiembre.

"Como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América , el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación , Javier Milei , realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald J. Trump ", indica el comunicado difundido.

Según Cancillería, es otra oportunidad para seguir "fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países", dado que comparten valores como el "compromiso con la libertad, la democracia y la prosperidad".

"El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House , la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C. ", detallaron.

Visitas de Javier Milei a Estados Unidos

La visita que realizará Milei el 14 de octubre a los Estados Unidos será el viaje número trece desde que asumió. Ya contabiliza 27 viajes al exterior, de los cuales el 48% tuvieron como destino el país comandado por Donald Trump.

Milei viajó recientemente a Estados Unidos, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, y se entrevistó brevemente con Trump, pero la de octubre tendrá la connotación de “visita oficial” por lo que el encuentro entre ambos presidentes tendrá por escenario la Casa Blanca.