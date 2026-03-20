20 de marzo de 2026
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Javier Milei

En medio de polémicas, Javier Milei viajó a Hungría para participar de un foro liberal

El presidente Javier Milei irá recibir un premio y reunirse con referentes de la derecha internacional. La agenda del mandatario.

Javier Milei viajó a Hungría para participar de un foro liberal. Foto: Prensa Presidencia.

Javier Milei viajó a Hungría para participar de un foro liberal. Foto: Prensa Presidencia.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei, tras su paso por Tucumán, viajó a Hungría para participar de un foro conservador en la ciudad de Budapest y reforzar su perfil internacional. La gira se da en un contexto adverso para el Gobierno nacional, marcado por la investigación judicial en torno al caso $LIBRA y la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mandatario salió nuevamente del país, luego de participar del Foro Económico del Noroeste (FENOA) y en medio de varios escándalos que salpican al entorno presidencial. Uno de ellos es el de la promoción de la criptomoneda que está siendo investigada. Otro, se vincula a Adorni, con denuncias de la oposición sobre salidas del país junto a su esposa y una supuesta propiedad sin declarar.

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En este escenario, Milei encaró una nueva travesía internacional debido a una invitación que recibió para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC ). El encuentro forma parte de una red de foros donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo.

El arribo del mandatario a la capital húngara está previsto para este viernes a las 20.00 (15.00 hora argentina), mientras que la actividad oficial comenzará el sábado 21 de marzo con una serie de encuentros institucionales.

Javier Milei, Tucumán (3)
Javier Milei en el Foro Económico del Noroeste (FENOA). Foto: Prensa Presidencia.

Javier Milei en el Foro Económico del Noroeste (FENOA). Foto: Prensa Presidencia.

La agenda de Javier Milei en Hungría

A las 11:00 (7.00 hora argentina), Milei mantendrá una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Más tarde será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Por la tarde, el jefe de Estado tendrá su participación central en la agenda política internacional. A las 16.30 (12.30 hora argentina) encabezará la intervención de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

La jornada continuará a las 19.00 (15.00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente dará un discurso.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina el sábado a las 20.30 (16.30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22, a las 09.00, cerrando una nueva gira exprés enfocada en vínculos políticos e ideológicos en el ámbito internacional.

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