El Gobierno nacional impulsa retiros voluntarios en ANSES: cómo será el esquema de salida

El Gobierno nacional avanza con su política de reducción del gasto público y recorte de estructuras estatales. En ese marco, la gestión de Javier Milei habilitó un Plan de Retiros de Voluntad Recíproca en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . La medida quedó oficializada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 68/2026.

Según lo establecido en la normativa, el tope de gratificación -que formalmente no se considera una indemnización- será equivalente a 24 haberes brutos . El pago se realizará al contado siempre que el monto no supere los $80 millones , mientras que las cifras superiores podrán abonarse en dos cuotas .

De acuerdo con el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la ANSES contaba hasta enero con 12.262 empleados . Dentro del Estado nacional, el organismo es superado en cantidad de personal por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sobre 278.705 agentes estatales , el organismo previsional representa el 4,4% del total de trabajadores.

Hasta enero, los trabajadores del sector público -que incluye administración centralizada y descentralizada, personal militar, fuerzas de seguridad y empresas estatales- registró una reducción de 65.562 agentes respecto de la estructura recibida al asumir Javier Milei en diciembre de 2023.

Esta disminución contempla despidos, pases a disponibilidad por cierre de organismos, no renovación de contratos temporales, además de jubilaciones y retiros.

Qué pasará con quienes adhieran al plan

De acuerdo a BAE Negocios, los empleados que decidan adherir al programa y cuenten con mandato sindical vigente deberán presentar su renuncia al cargo gremial y a la tutela sindical correspondiente.

El plazo de adhesión estará abierto hasta la medianoche del 5 de abril. Sin embargo, se contemplan excepciones para el personal que se encuentre con licencia anual ordinaria o por maternidad, casos en los que la firma del acuerdo podrá postergarse hasta el final de la licencia.

Anses Quienes acepten el retiro voluntario no podrán trabajar en actividades públicas por 5 años.

En el caso de quienes estén bajo licencias especiales -sin goce de haberes, por desempeño en cargos de mayor jerarquía, cargos electivos u otras situaciones-, para calcular la gratificación se tomará como referencia la última remuneración previa a la licencia.

Finalmente, la resolución establece que el personal que adhiera al retiro no podrá ser reincorporado ni volver a prestar servicios en el Sector Público Nacional -bajo ninguna modalidad contractual- durante cinco años.