18 de marzo de 2026
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Javier Milei

El pedido de un grupo de empresarios a Javier Milei para frenar la caída del sector industrial

En medio de las acusaciones de Javier Milei contra el empresariado, la Unión Industrial Argentina reclamó políticas económicas.

El pedido de un grupo de empresarios a Javier Milei para frenar la caída del sector industrial.
El pedido de un grupo de empresarios a Javier Milei para frenar la caída del sector industrial.
Por Sitio Andino Política

La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó al presidente Javier Milei la implementación de políticas económicas que impulsen la demanda interna para frenar el retroceso del sector productivo, luego de la difusión de datos que muestran una contracción en diversos rubros fabriles y una pérdida sostenida de puestos de trabajo industriales.

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Ahora, la UIA difundieron un informe sobre el desempeño de distintos rubros y señaló que “la actividad industrial continúa atravesando un escenario de heterogeneidad sectorial, con una dinámica marcada por tres velocidades”, diferenciando entre los sectores que crecen por el agro y la energía de aquellos que caen por la retracción del consumo, indicó Noticias Argentinas.

Durante el mes de enero, la producción manufacturera registró una baja interanual del 3,2%, mientras que el empleo formal en el sector se redujo en 5.302 puestos en diciembre, acumulando una caída de 38.971 empleos durante todo el año 2025, indicó la entidad. En las pequeñas y medianas industrias (PyMI), más de la mitad de las firmas reportaron mermas en sus niveles de producción y ventas.

Javier Milei, Argentina Week, Estados Unidos
El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

El pedido de la Unión Industrial Argentina al Gobierno nacional

Para revertir esta tendencia, la UIA destacó la necesidad de facilitar el acceso al financiamiento y estimular el mercado interno. Según su informe, “es de vital importancia fomentar el crédito productivo a través de una baja en las tasas y tomar medidas de política económica orientadas a reactivar el consumo”.

Los directivos de la junta también remarcaron que la industria nacional debe mejorar su competitividad para competir con los productos extranjeros que ingresan al país. En ese sentido, la UIA ratificó su compromiso de elaborar propuestas que permitan fortalecer el rol de la industria como motor del crecimiento económico y el empleo formal.

El enfrentamiento de Javier Milei con algunos empresarios

Javier Milei cuestionó en diversas oportunidades a los empresarios “prebendarios” y afirmó que han sido “cómplices de la corrupción” en el país. Recientemente, durante su discurso en la inaguración de "Argentina Week 2026" en Estados Unidos volvió a apuntar contra Paolo Rocca, CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate.

Ante la postura del Presidente, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), una de las entidades más influyentes del sector privado, publicó un comunicado en el que pidió “promover un diálogo constructivo y respetuoso” entre el Gobierno y el empresariado. Asimismo, la UIA remarcó que la relación entre el Estado y el sector privado debe basarse en el respeto mutuo.

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