Empresarios le marcaron la cancha a Milei y exigieron "diálogo constructivo y respetuoso"

Las principales entidades empresarias cuestionaron los ataques del presidente en el Congreso. También advirtieron por el cierre de empresas y pérdida de empleo.

La Asociación Empresaria Argentina, a cargo de Héctor Magnetto (Clarín) y Paolo Rocca (Techint), emitió un comunicado.

El discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso no tardó en provocar repercusiones. Lo que comenzó como una fuerte defensa del rumbo económico del Gobierno terminó generando una reacción inmediata del establishment empresarial argentino, que salió a pedir diálogo, respeto institucional y mayor previsibilidad para la actividad productiva.

Las críticas surgieron después de que el presidente volviera a cuestionar a algunos empresarios e industrias, a quienes acusó de haber sostenido sobreprecios y privilegios durante años. En ese contexto, el mandatario reafirmó que no piensa retroceder en su plan de apertura económica, aun si eso implica tensar su relación con sectores tradicionales del poder económico.

Tensión con el Círculo Rojo

Milei desafía al establishment empresario y reafirma su plan de apertura
Empresarios piden diálogo con el Gobierno

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), una de las entidades más influyentes del sector privado, publicó un comunicado en el que pidió “promover un diálogo constructivo y respetuoso” entre el Gobierno y el empresariado.

La organización está integrada por algunos de los principales referentes del mundo corporativo argentino, entre ellos Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, y Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, quien en reiteradas ocasiones ha sido blanco de críticas del propio Milei.

En su mensaje público, la entidad buscó recordar el rol clave de las empresas privadas en el desarrollo económico del país.

“Desde AEA siempre hemos destacado el papel central que desempeñan las empresas privadas en la producción de bienes y servicios, la generación de empleo, las exportaciones y el sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos”, señalaron.

En esa línea, advirtieron que para alcanzar un crecimiento económico sostenido es necesario generar condiciones que permitan invertir, producir y ampliar la actividad productiva.

“Para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo entre el Gobierno y el sector privado, que permita remover obstáculos al desarrollo y generar condiciones favorables para nuevas inversiones”, remarcaron.

La preocupación por la crisis industrial

La Unión Industrial Argentina (UIA) también se sumó al reclamo y puso el foco en la delicada situación que atraviesa la industria nacional.

Según la entidad, distintos sectores productivos se encuentran afectados por bajos niveles de actividad, dificultades para acceder al financiamiento, presión impositiva y caída del empleo.

Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina.

En su comunicado, la organización fue contundente y dejó una frase que rápidamente resonó en el debate público: “Sin industria no hay Nación”.

Además, la UIA advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes) enfrentan una coyuntura crítica que pone en riesgo su continuidad. “Están atravesando una situación compleja marcada por menor actividad, problemas de financiamiento y pérdida de puestos de trabajo”, indicaron.

“El respeto es condición del desarrollo”

Más allá de la coyuntura económica, el mensaje de la UIA también apuntó al tono del debate político. Desde la entidad remarcaron que la relación entre el Estado y el sector privado debe basarse en el respeto mutuo.

“El respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país es una condición básica para el desarrollo”, subrayaron. En ese sentido, señalaron que reconstruir la confianza económica es fundamental tanto para la estabilidad interna como para mejorar la imagen del país frente al mundo.

