Ulpiano Suarez destacó políticas para mejorar el clima de negocios en el Foro de Inversiones de Mendoza

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez , participó en una nueva edición del Foro de Inversiones y Negocios , considerado el principal espacio de networking de la provincia y que, como es tradición, se desarrolla en el marco de las actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Mendoza junto al Consejo Empresario de Mendoza (CEM) bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar” , busca fortalecer vínculos entre funcionarios, empresarios e inversores , además de promover iniciativas estratégicas para impulsar el desarrollo económico y productivo de la provincia .

Suarez fue uno de los expositores destacados de la última jornada. Participó del Panel de Municipios , donde abordó el tema “Clima de Negocios e Innovación en la Gestión Municipal” . En ese espacio compartió panel con Martín Clément , presidente del CEM; Fernando Vargas , especialista del BID; Gala Díaz Langou , directora ejecutiva de CIPPEC; y David Groisman , director de Estado y Gobierno de la misma institución.

Durante su exposición, remarcó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para mejorar las condiciones de inversión en la capital mendocina.

“Hace menos de un año comenzamos a trabajar junto al CEM en el diseño de iniciativas para fortalecer el clima de negocios en la Ciudad, a partir de una administración transparente, ágil y al servicio de la inversión productiva”, señaló.

En ese sentido, subrayó que la burocracia puede transformarse en una barrera para quienes emprenden.

“Cada día de demora en una habilitación es capital inmovilizado, cada tasa arbitraria es una oportunidad perdida de generar empleo, y cada trámite innecesario termina incentivando la informalidad”, sostuvo.

El jefe comunal explicó además que el proyecto se desarrolló con el apoyo técnico de organismos especializados.

“Hemos combinado la visión estratégica del sector privado mendocino, la capacidad política del municipio y el respaldo técnico internacional del BID y CIPPEC. Cuando lo público y lo privado comparten un norte basado en evidencia y profesionalismo, el impacto es casi inmediato”, afirmó.

En otro tramo de su discurso detalló que, junto a CIPPEC, se identificaron cinco pilares clave para promover el clima de negocios desde el municipio: marco regulatorio, calidad de servicios, eficiencia administrativa, transparencia de datos y fomento del talento.

A partir de ese diagnóstico, explicó, se establecieron indicadores que permiten definir metas y medir el desempeño de la gestión. En paralelo, junto al CEM y al BID, se avanzó durante el último año en previsibilidad normativa, eficiencia digital, mayor transparencia de datos y eliminación de barreras fiscales.

Entre las decisiones adoptadas, Suarez destacó una medida central: la eliminación del 100% de los tributos vinculados a la puesta en marcha de nuevas inversiones en la Ciudad.

“Esperamos que cada peso que se ahorre en burocracia o tasas se reinvierta directamente en innovación y expansión. La eliminación de barreras burocráticas y fiscales genera más dinamismo económico, más comercios formalizados, nuevas persianas que se levantan y más empleo”, aseguró.

Además, remarcó que el objetivo es ofrecer reglas claras y seguridad jurídica para quienes deciden invertir en la capital mendocina.

“Queremos que cada emprendedor e inversor sepa que en la Ciudad encontrará reglas de juego claras y un equipo municipal que entiende que su éxito es el éxito de todos los mendocinos”, concluyó.

Un espacio clave para las inversiones

Durante las dos jornadas del foro, los participantes accedieron a diversas actividades destinadas a fomentar el intercambio entre el sector público y privado, entre ellas:

Reuniones preagendadas con funcionarios del Gobierno de Mendoza .

Paneles de disertación con empresarios y especialistas .

Mesas sectoriales de inversión y negocios .

Rondas de negocios entre inversores y emprendedores .

Espacios de networking para generar nuevas alianzas estratégicas.

Con el paso de los años, el encuentro se consolidó como uno de los principales ámbitos para promover inversiones y posicionar a Mendoza como un polo de desarrollo productivo.