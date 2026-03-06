En el Foro de Negocios, empresarios debatieron cómo invertir en sectores estratégicos a largo plazo

En el marco de la 7ª edición del Foro de Negocios e Inversiones de Mendoza , se desarrolló la conferencia “Invertir con visión: el desafío financiero del largo plazo” , un espacio que reunió a referentes de distintos sectores productivos para reflexionar sobre cómo se toman hoy las decisiones de inversión en un contexto socioeconómico en transformación.

La actividad tuvo lugar durante la segunda jornada del foro , luego de un primer día marcado por la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , y estuvo coordinada por Elena Alonso, educadora financiera y referente de Emerald Capital , un grupo mendocino dedicada al asesoramiento financiero tanto corporativo como individual.

En el hotel Hilton Clima de negocios y expectativas empresarias marcaron el inicio del Foro de Inversiones en Mendoza

Durante el encuentro, Alonso presentó a un panel de empresarios vinculados a actividades fundamentales para la matriz productiva de Mendoza , como la vitivinicultura, la energía, la minería, la industria automotriz y la gastronomía . Todos ellos ocupan posiciones estratégicas dentro de sus compañías y comparten una mirada común: cómo pensar la rentabilidad y el financiamiento en proyectos que requieren visión de largo plazo.

Varios de los expositores coincidieron en que la gestión financiera pasó a ser un aspecto central para garantizar la continuidad y el crecimiento de los negocios .

En este sentido, desde el sector vitivinícola remarcaron que se trata de una industria que exige planificación a muy largo plazo, ya que los proyectos productivos pueden tardar años en madurar. Esa característica muchas veces choca con la realidad financiera del país, donde los créditos suelen ser de corto plazo y las condiciones económicas cambian con frecuencia.

“El mundo del vino es un mundo de ciclos muy largos. Tenemos que pensar siempre a 20 años, pero muchas veces nos financiamos a seis meses. Ese es el gran desafío”, explicó uno de los referentes del sector en el panel.

A pesar de las dificultades que hoy enfrenta la actividad, también se planteó una mirada menos pesimista sobre la situación vitivinícola Según señaló el referente, no todas las bodegas atraviesan el mismo escenario y aquellas empresas que lograron ordenar sus cuentas y planificar con anticipación hoy se encuentran en una posición más sólida:

Las bodegas que estuvieron ordenadas financieramente y que pensaron en el largo plazo hoy están en una buena posición

La industria automotriz frente a una transformación tecnológica

Otro de los sectores representados en el panel fue el automotor, donde se destacó cómo las decisiones de inversión suelen estar atravesadas por proyectos de gran escala y por horizontes de rentabilidad que requieren análisis financieros detallados. En ese contexto, se explicó que antes de avanzar con una apuesta económica importante las empresas evalúan cuidadosamente los flujos de fondos y la rentabilidad esperada a largo plazo.

“La decisión siempre empieza mirando los números y el flujo de fondos de largo plazo. La pregunta es si el accionista está dispuesto a inmovilizar ese capital hoy esperando una rentabilidad futura”. De acuerdo al panel, este tipo de inversiones sólo se justifican cuando la expectativa de retorno es lo suficientemente atractiva para quienes aportan el capital.

Asimismo, durante el panel se hizo especial hincapié en la transformación tecnológica que atraviesa el mundo, un proceso que también impacta de lleno en la industria automotriz. En ese escenario, los desarrollos vinculados a la tecnología y a la inteligencia artificial aparecen como dos de los principales focos de inversión, impulsados por su rápida expansión y consolidación en los mercados.

auto electrico Tecnología e inteligencia artificial aparecen hoy como dos focos de inversión global.

Energía y minería, sectores que concentran las grandes apuestas de inversión

Las actividades vinculadas a la energía, el petróleo y la minería también ocuparon un lugar central en la conferencia, especialmente por el papel que estos sectores podrían tener en el crecimiento económico de Mendoza en los próximos años. Durante el panel se explicó que se trata de industrias que requieren inversiones iniciales muy elevadas, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo.

También se destacó que la expansión de estas actividades puede generar un fuerte impacto en el empleo y en las cadenas de proveedores locales, ya que involucran a múltiples rubros que participan del desarrollo de los proyectos.

En paralelo, el panel abordó el potencial de la minería como motor de nuevas inversiones. Los expositores coincidieron en que se trata de proyectos que requieren una mirada estratégica de largo plazo, ya que su desarrollo puede demandar varios años antes de comenzar a generar resultados concretos.

Agrimensura minería La minería aparece como uno de los sectores con mayor potencial de inversión.

Al mismo tiempo, se planteó que el crecimiento de la minería también abre oportunidades para empresas proveedoras, startups tecnológicas y nuevos servicios especializados, que podrían integrarse a la cadena productiva que se genera alrededor de estos proyectos.

Empresas familiares que se animan a diversificar

Otro de los testimonios fue el de un empresario vinculado al sector gastronómico, quien relató el proceso de crecimiento de un proyecto familiar que, con el paso del tiempo, fue ampliando su participación en distintas actividades. Según explicó, ese recorrido no estuvo exento de errores, aunque estuvo impulsado por un fuerte espíritu emprendedor y por la búsqueda constante de nuevas oportunidades.

La empresa, ligada a una actividad tradicional e histórica de la provincia, fue incorporando con los años nuevos procesos, entre ellos los servicios de alimentación institucional, lo que implicó adaptarse a otras dinámicas de gestión y financiamiento.

En ese camino también surgió la necesidad de familiarizarse con herramientas financieras y modelos de inversión, en un contexto donde incluso sectores tradicionales comienzan a mirar con interés otras áreas de la economía, como la minería.

clement cem foro En su última jornada, el Foro de Negocios destacó la necesidad de ordenar las finanzas para invertir. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Pensar a largo plazo, el desafío para el crecimiento empresarial

Más allá de las particularidades de cada sector, la conferencia dejó un mensaje común: las empresas deben aprender a tomar decisiones con una perspectiva de largo plazo, incluso en un país donde el contexto económico y político suele ser volátil.

A modo de conclusión de la conferencia y del 7º Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, quedó planteado que pensar con solidez en negocios e inversiones requiere ordenar las finanzas, evaluar los riesgos y aprovechar las oportunidades que surgen en sectores en expansión, como la minería o la tecnología.

En definitiva, invertir hoy exige más análisis, planificación y tolerancia al riesgo, pero también puede abrir nuevas oportunidades para quienes se animen a mirar el futuro con una perspectiva estratégica.