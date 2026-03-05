5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Foro de Negocios

Luis Caputo defendió el programa económico y rechazó la devaluación en el Foro de Negocios de Mendoza

Luis Caputo defendió el programa económico, rechazó la devaluación y destacó inversiones por US$26.000 millones durante el Foro de Negocios en Mendoza.

Luis Caputo defendió el programa económico y rechazó la devaluación en el Foro de Negocios de Mendoza

Luis Caputo defendió el programa económico y rechazó la devaluación en el Foro de Negocios de Mendoza

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Marcelo López Álvarez

Con un discurso repetitivo, aburrido, sin ningún anunció ni sorpresa y usando el mismo power point que hace una semana en Córdoba el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, enfatizó que la reconstrucción de la confianza es el pilar esencial de la actual gestión. Así se lo hizo saber a los asistentes que colmaban el salón del Hotel Hilton durante la nueva edición del Foro de Negocios organizado por el CEM y el Gobierno de Mendoza.

Según su visión la estabilidad macroeconómica responde a una firme decisión política y no a las consecuencias de una crisis no administrada por los mercados, diferenciando el proceso de la Convertibilidad o el Plan Bonex.

Lee además
Debates sobre economía y clima de negocios marcaron el inicio del Foro de Inversiones
En el hotel Hilton

Clima de negocios y expectativas empresarias marcaron el inicio del Foro de Inversiones en Mendoza
Qué funcionarios nacionales participan de la Vendimia 2026.
Fin de semana de visitas

¿Viene Villarruel a Vendimia? El (pequeño) listado de funcionarios nacionales que llegan a Mendoza
Embed - EL GOBIERNO DEFENDIÓ SU MODELO ECONÓMICO PRO-MERCADO

La confianza como eje de la economía

El titular del Palacio de Hacienda enfatizó que la reconstrucción de la confianza es el pilar esencial de la actual gestión, diferenciando a esta administración de aquellos “políticos y provincias que ven a la política como un negocio y que de alguna manera para manejar ese negocio necesitan que al país le vaya mal”.

Según su visión, la presente estabilidad macroeconómica responde a una firme directriz gubernamental y no a las consecuencias de una crisis no administrada por los mercados.

Esta es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Es decir, hoy hay estabilidad por decisión política, no por accidente”, sentenció Caputo.

Para el ministro, este equilibrio inédito en la historia reciente “se logró haciéndolo de una manera ortodoxa, ordenada, combinando la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política financiera”.

Luis Caputo, Mendoza, Foro Inversiones y Negocios CEM 05-03-26 (01)
Luis Caputo disertó en el Foro de Negocios y dejó definiciones para la polémica.

Luis Caputo disertó en el Foro de Negocios y dejó definiciones para la polémica.

La competitividad sin devaluación

Caputo afirmó que la premisa central del programa económico radica en la convicción de que la competitividad de la Nación no debe lograrse mediante depreciaciones monetarias sistemáticas.

“Realmente los que promueven la devaluación como mecanismo de competitividad, yo a esta altura lo encuentro no solo erróneo, sino casi penoso”, afirmó el funcionario, para luego rematar sin dudarlo: “Devaluar para que la gente entienda es bajarles el salario”.

En su lugar, la estrategia oficial apuesta por la disminución sostenida de la presión tributaria, destacando que el Gobierno ya dio los primeros pasos:

“Logramos hacer esto bajando impuestos fuertemente a nivel de nación. Dos puntos y medio de producto, por ahí dice poco, pero esto implica 17.000 millones de dólares por año que le estamos devolviendo al sector privado”.

No obstante, aclaró que la continuidad de esta política exige un superávit fiscal robusto, dado que “Argentina necesita hoy un ancla fiscal muy muy sólida. Entonces, nosotros para poder bajar impuestos necesitamos tener un superávit todavía mayor”.

Luis Caputo, Mendoza, Foro Inversiones y Negocios CEM 05-03-26 (02)

Reformas estructurales y ahorro

Para sostener este esquema fiscal sin asfixiar la economía destacó que el Poder Ejecutivo ha impulsado dos reformas estructurales de enorme calado.

La primera, una modernización de las leyes de trabajo que “apunta a formalizar el empleo” y a desactivar los históricos desincentivos a la contratación, como “la industria del juicio que multiplicaba los costos de cualquier indemnización normal”.

En este sentido, la reducción de cargas patronales resulta por demás agresiva: “Hoy el empleador por los próximos 4 años... va a pagar solamente dos puntos, o sea, que lo bajamos aproximadamente casi 90%”.

La segunda medida es la regularización de activos, orientada a que los ciudadanos puedan “formalizar sus ahorros, porque lo que tenemos que lograr en Argentina es que esos ahorros se canalicen hacia la inversión y generen crecimiento”.

Sobre este punto, el diagnóstico es contundente respecto a la magnitud del capital marginado del sistema financiero: “Hay 170.000 millones de dólares debajo de los colchones”, fondos que resultan imperiosos para revivir el crédito local.

Inversiones, RIGI y proyecciones comerciales

En el terreno de la economía real, el ministro aseguró que se exhiben indicadores de recuperación incipiente y subrayó el impacto fundamental del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El ministro valoró que “lograr que en dos años haya las inversiones y los proyectos... es algo brutal”, precisando el estado actual de la cartera: “Hoy hay 26.000 millones de dólares ya en proyectos aprobados que van a empezar a llegar a partir de este año mismo”.

Las proyecciones a largo plazo estiman que “en el 2035 estamos hablando... de que la balanza comercial van a ser 75.000 millones de dólares, es decir, más de dos veces lo que es el agro hoy”.

Riesgo país, incertidumbre política y críticas a la industria

El ministro detalló que a pesar de estos avances el frente financiero presenta una complejidad particular. El riesgo país se mantiene en umbrales elevados, fuertemente contaminado por el peso de la incertidumbre política futura.

Sin embargo, desde el Ministerio de Economía se subestima la amenaza institucional que perciben los mercados: “El riesgo Kuka está totalmente sobredimensionado”, aseguró Caputo.

A la par, destacó un cambio estratégico en la administración de los pasivos estatales. Al abandonar el déficit crónico, el Estado permite un efecto virtuoso de atracción de inversiones:

“Nosotros no solo no tomamos, sino que repagamos. Entonces, esos dólares que nosotros repagamos pueden ir a financiar empresas y provincias”.

caputo1

Críticas al proteccionismo

Si bien algunos aplausos acompañaron ciertos momentos de la disertación del ministro, una parte importante del auditorio mostró disconformidad con un nuevo ataque a los industriales y a un país de sesgo industrialista y no financiero: “Era un modelo prebendario. Yo lo defino como el presidente lo define como un modelo inmoral, injusto, regresivo e ineficiente”, aseguró.

Para el titular de Hacienda, “tener una economía completamente cerrada como la tenía Argentina, no es otra cosa que cercenar la libertad de la gente”, argumentando las consecuencias cotidianas de dicho proteccionismo:

“Forzar a que la gente tenga que pagar un neumático cuatro veces lo que vale o una prenda de vestir tres, cinco, 10 veces lo que vale, eso es inmoral”.

Caputo cerró que el Gobierno procura establecer reglas transparentes y una reinserción global competitiva, aspirando a que la inversión reemplace a las distorsiones del pasado.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza abre el Foro de Inversiones con respaldo nacional y apuesta productiva

Caputo habló del conflicto en Medio Oriente y lanzó un pronóstico clave sobre la inflación

Quiénes son los "favoritos" de Javier Milei: los elogiados en el Congreso

Sorpresivos cambios en Economía: Caputo desplazó al secretario de Finanzas y nombró a otro miembro de su equipo

El ministro de Economía Luis Caputo visitará Mendoza: en qué evento participará

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo de 2026

Final para Garbarino: la Justicia decretó la quiebra y comienza la liquidación de la histórica cadena

Vendimia 2026: Trabajadores de viña y bodega paran este viernes por sus salarios

LO QUE SE LEE AHORA
Garbarino fue declarada en quiebra: la Justicia ordenó liquidar la histórica cadena de electrodomésticos
Sin salvataje

Final para Garbarino: la Justicia decretó la quiebra y comienza la liquidación de la histórica cadena

Las Más Leídas

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Qué funcionarios nacionales participan de la Vendimia 2026.
Fin de semana de visitas

¿Viene Villarruel a Vendimia? El (pequeño) listado de funcionarios nacionales que llegan a Mendoza

Importante operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras. 
investigación

Múltiples allanamientos en Las Heras con secuestro de droga y armas