Luis Caputo defendió el programa económico y rechazó la devaluación en el Foro de Negocios de Mendoza

Con un discurso repetitivo, aburrido, sin ningún anunció ni sorpresa y usando el mismo power point que hace una semana en Córdoba el titular del Palacio de Hacienda , Luis Caputo , enfatizó que la reconstrucción de la confianza es el pilar esencial de la actual gestión. Así se lo hizo saber a los asistentes que colmaban el salón del Hotel Hilton durante la nueva edición del Foro de Negocios organizado por el CEM y el Gobierno de Mendoza .

Según su visión la estabilidad macroeconómica responde a una firme decisión política y no a las consecuencias de una crisis no administrada por los mercados, diferenciando el proceso de la Convertibilidad o el Plan Bonex .

El titular del Palacio de Hacienda enfatizó que la reconstrucción de la confianza es el pilar esencial de la actual gestión, diferenciando a esta administración de aquellos “políticos y provincias que ven a la política como un negocio y que de alguna manera para manejar ese negocio necesitan que al país le vaya mal” .

Según su visión, la presente estabilidad macroeconómica responde a una firme directriz gubernamental y no a las consecuencias de una crisis no administrada por los mercados.

“Esta es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Es decir, hoy hay estabilidad por decisión política, no por accidente”, sentenció Caputo.

Para el ministro, este equilibrio inédito en la historia reciente “se logró haciéndolo de una manera ortodoxa, ordenada, combinando la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política financiera”.

La competitividad sin devaluación

Caputo afirmó que la premisa central del programa económico radica en la convicción de que la competitividad de la Nación no debe lograrse mediante depreciaciones monetarias sistemáticas.

“Realmente los que promueven la devaluación como mecanismo de competitividad, yo a esta altura lo encuentro no solo erróneo, sino casi penoso”, afirmó el funcionario, para luego rematar sin dudarlo: “Devaluar para que la gente entienda es bajarles el salario”.

En su lugar, la estrategia oficial apuesta por la disminución sostenida de la presión tributaria, destacando que el Gobierno ya dio los primeros pasos:

“Logramos hacer esto bajando impuestos fuertemente a nivel de nación. Dos puntos y medio de producto, por ahí dice poco, pero esto implica 17.000 millones de dólares por año que le estamos devolviendo al sector privado”.

No obstante, aclaró que la continuidad de esta política exige un superávit fiscal robusto, dado que “Argentina necesita hoy un ancla fiscal muy muy sólida. Entonces, nosotros para poder bajar impuestos necesitamos tener un superávit todavía mayor”.

Reformas estructurales y ahorro

Para sostener este esquema fiscal sin asfixiar la economía destacó que el Poder Ejecutivo ha impulsado dos reformas estructurales de enorme calado.

La primera, una modernización de las leyes de trabajo que “apunta a formalizar el empleo” y a desactivar los históricos desincentivos a la contratación, como “la industria del juicio que multiplicaba los costos de cualquier indemnización normal”.

En este sentido, la reducción de cargas patronales resulta por demás agresiva: “Hoy el empleador por los próximos 4 años... va a pagar solamente dos puntos, o sea, que lo bajamos aproximadamente casi 90%”.

La segunda medida es la regularización de activos, orientada a que los ciudadanos puedan “formalizar sus ahorros, porque lo que tenemos que lograr en Argentina es que esos ahorros se canalicen hacia la inversión y generen crecimiento”.

Sobre este punto, el diagnóstico es contundente respecto a la magnitud del capital marginado del sistema financiero: “Hay 170.000 millones de dólares debajo de los colchones”, fondos que resultan imperiosos para revivir el crédito local.

Inversiones, RIGI y proyecciones comerciales

En el terreno de la economía real, el ministro aseguró que se exhiben indicadores de recuperación incipiente y subrayó el impacto fundamental del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El ministro valoró que “lograr que en dos años haya las inversiones y los proyectos... es algo brutal”, precisando el estado actual de la cartera: “Hoy hay 26.000 millones de dólares ya en proyectos aprobados que van a empezar a llegar a partir de este año mismo”.

Las proyecciones a largo plazo estiman que “en el 2035 estamos hablando... de que la balanza comercial van a ser 75.000 millones de dólares, es decir, más de dos veces lo que es el agro hoy”.

Riesgo país, incertidumbre política y críticas a la industria

El ministro detalló que a pesar de estos avances el frente financiero presenta una complejidad particular. El riesgo país se mantiene en umbrales elevados, fuertemente contaminado por el peso de la incertidumbre política futura.

Sin embargo, desde el Ministerio de Economía se subestima la amenaza institucional que perciben los mercados: “El riesgo Kuka está totalmente sobredimensionado”, aseguró Caputo.

A la par, destacó un cambio estratégico en la administración de los pasivos estatales. Al abandonar el déficit crónico, el Estado permite un efecto virtuoso de atracción de inversiones:

“Nosotros no solo no tomamos, sino que repagamos. Entonces, esos dólares que nosotros repagamos pueden ir a financiar empresas y provincias”.

Críticas al proteccionismo

Si bien algunos aplausos acompañaron ciertos momentos de la disertación del ministro, una parte importante del auditorio mostró disconformidad con un nuevo ataque a los industriales y a un país de sesgo industrialista y no financiero: “Era un modelo prebendario. Yo lo defino como el presidente lo define como un modelo inmoral, injusto, regresivo e ineficiente”, aseguró.

Para el titular de Hacienda, “tener una economía completamente cerrada como la tenía Argentina, no es otra cosa que cercenar la libertad de la gente”, argumentando las consecuencias cotidianas de dicho proteccionismo:

“Forzar a que la gente tenga que pagar un neumático cuatro veces lo que vale o una prenda de vestir tres, cinco, 10 veces lo que vale, eso es inmoral”.

Caputo cerró que el Gobierno procura establecer reglas transparentes y una reinserción global competitiva, aspirando a que la inversión reemplace a las distorsiones del pasado.