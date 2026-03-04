4 de marzo de 2026
Impactante escena en Maipú: hallaron a un hombre sin vida debajo de un puente

Personal policial constató la presencia de manchas hemáticas. Investigan si cayó desde un puente ferroviario donde estaba durmiendo.

Se presume que el hombre podría haber sido una persona en situación de calle - Imagen ilustrativa

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre aparentemente sin vida en la vía pública, en Maipú. Cuando el personal policial llegó al lugar, confirmó el hallazgo. La escena se registró en una zona cercana a un puente ferroviario.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Guisaola y Soberanía Nacional. Tras el aviso de una vecina al personal policial, arribaron al lugar de los hechos y confirmaron que se trataba de un hombre que no presentaba signos vitales. Además, constataron la presencia de manchas hemáticas en el cuerpo.

El hallazgo del cuerpo en Maipú

La víctima se encontraba debajo de un puente de hierro del ferrocarril. Sobre las vías férreas, justo encima de la estructura, había un colchón.

Personal policial confirmó que se trataba de un hombre que no presentaba signos vitales

De acuerdo con las primeras observaciones,confirmaron que se trataba de un hombre que no presentaba signos vitales que se encontraba durmiendo en el puente y que habría sufrido una caída de altura.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo quien tendrá la tarea de determinar con precisión las circunstancias del hecho.

