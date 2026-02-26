Maipú: la nueva Escuela "Alejandro Bermejo", financiada con recursos municipales, ya alberga a 65 estudiantes

La Escuela Técnica CIET 4-270 "Intendente Alejandro Bermejo" comenzó a funcionar y recibió a 65 estudiantes que se formarán en programación, robótica y energías renovables. En el acto inaugural estuvo el intendente Matías Stevanato y el gobernador Alfredo Cornejo , entre otros funcionarios.

Anunciada en 2022 para aliviar la alta demanda de cupos, el edificio escolar finalmente abrió sus puertas. La institución fue construida con fondos municipales en su totalidad y ahora será gestionada por la Dirección General de Escuelas (DGE) .

Participé de la inauguración de la Escuela Técnica Alejandro Bermejo. Comienza a funcionar con 65 estudiantes y una propuesta formativa en programación, robótica y energías renovables, pensada para los trabajos que ya demanda el presente y que marcarán el futuro. Ayer… pic.twitter.com/YZgIiH84HX

“Hemos cumplido con el objetivo de entregarle a la comunidad de Maipú un nuevo edificio escolar. Ahora falta la otra parte que es fundamental: construir la comunidad educativa de esta escuela”, expresó el Intendente.

El dirigente del peronismo en Maipú falleció en 2023 , a los 59 años. Tuvo una larga carrera en la política y se desempeñó en diferentes áreas de la Municipalidad, posteriormente como concejal, intendente y fue precandidato a la gobernación de Mendoza. Luego, fue electo diputado nacional por el Frente de Todos y senador provincial.

La escuela se creó con fondos municipales y es gestionada por la DGE.

El Gobernador destacó el significado institucional y social que representa imponer el nombre de un dirigente político a una institución educativa. "Hoy la actividad política está muy cuestionada en el mundo, cuando en realidad es la actividad social más noble para vivir en sociedad”, expresó.

Inauguración escuela alejandro bermejo maipú Un homenaje especial para el exintendente. Prensa Gobierno de Mendoza

También recordó su vínculo personal con Alejandro Bermejo desde la juventud universitaria y destacó la construcción familiar y política que ambos compartieron a lo largo del tiempo. En ese sentido, valoró las relaciones humanas que se forjan en la vida pública y que trascienden las diferencias partidarias, resaltando el respeto y la lealtad entre dirigentes.

Cornejo sostuvo que nombrar una institución educativa con el nombre de un dirigente político constituye un acto contracultural en un contexto internacional donde la política atraviesa fuertes cuestionamientos. “Es muy fácil correr hacia dónde va el viento. Lo difícil es defender la política profesional, la de quienes han administrado y demostrado capacidad de gestión. Muchas veces los propios políticos le hacen más daño a la política que quienes la critican”, aseguró.

Cecilia Fernández, esposa de Alejandro Bermejo, agradeció especialmente a Cornejo, a quien dijo conocer desde la juventud y la facultad, y al intendente Stevanato, además de recordar a quienes acompañaron todo el proceso, entre ellos Adolfo (Bermejo) y su familia, amigos y dirigentes que se hicieron presentes.

Inauguración escuela alejandro bermejo maipú La esposa de Alejandro Bermejo, Cecilia Fernández, estuvo presente en el comienzo de clases. Prensa Gobierno de Mendoza

Destacó lo que significó Alejandro Bermejo para las escuelas y afirmó que “tenía esto de no fijarse si era provincial, si era municipal. Él ayudaba, sin pensar a quién le pertenecía, a quién le correspondía”. Sostuvo que por eso hoy “hay amigos, hay gente de la política, de otros partidos políticos acompañando a la familia”. También le dedicó un reconocimiento especial a sus hijos y a su nieta.

Nueva escuela técnica en Maipú: las prestaciones

El edificio escolar está ubicado sobre la circunvalación Juan Agustín Maza, entre Zapiola y Blanco Encalada, en el distrito General Gutiérrez. La nueva escuela cuenta con casi 1.300 metros cuadrados cubiertos y un playón deportivo de 500 metros cuadrados. Además, el espacio educativo incluye:

Área administrativa,

Sector pedagógico,

Servicios generales, sanitarios y cisternas,

Patios, galerías y una explanada exterior para formación y recreación.

Inauguración escuela alejandro bermejo maipú Las orientaciones están pensadas para el mundo moderno. Prensa Gobierno de Mendoza

La obra incorpora criterios de infraestructura moderna y eficiente, con espacios pensados para el desarrollo integral de las trayectorias educativas. A su vez, la propuesta educativa incluye las orientaciones de:

Técnico en Programación y Robótica, enfocada en la automatización y el desarrollo tecnológico,

Técnico en Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sustentabilidad.

“Estas concreciones son importantes, donde se conjugan más espacios educativos, ya que por la tarde funcionará una escuela de idiomas. Se comparte una idea y el rol importante que tiene la educación en nuestra provincia. Hay decisión y seguimiento que trasciende a los partidos políticos de cómo utilizar los fondos coparticipables entre el gobierno nacional, provincial y municipal”, expresó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.