Lavalle inauguró una nueva escuela técnica que apuesta a la innovación y el empleo

El intendente de Lavalle, Edgardo González, durante su discurso en el inicio del ciclo escolar 2026. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

El inicio del ciclo escolar en Mendoza tuvo un escenario especial en el departamento de Lavalle , donde quedó inaugurado el nuevo Centro de Innovación Tecnológica . La institución amplía la oferta de educación técnica y apuesta a la formación con salida laboral.

En la comuna del Este, el comienzo de las clases 2026 tuvo un significado especial: la inauguración de la nueva escuela técnica 4-269 “Centro de Innovación Educativa Tecnológica” , una obra que vuelve a ampliar la infraestructura educativa del departamento después de más de una década sin estrenar una secundaria.

El acto contó con la presencia del intendente Edgardo González , el gobernador Alfredo Cornejo , la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar . La presencia de autoridades provinciales y municipales subrayó el carácter estratégico del proyecto.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó que hacía más de diez años que el departamento no inauguraba una escuela secundaria . secundaria. "Siento un profundo agradecimiento por este logro y destaco el trabajo que se está realizando, es un ejemplo de diálogo y compromiso para continuar construyendo", sumó.

inauguración escuela secundaria técnica en lavalle 1 edgardo gonzález tadeo garcía zalazar El intendente Edgardo González y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, recorren las aulas del CIET de Lavalle. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

Así es el CIET de Lavalle

La flamante institución está ubicada sobre la ruta provincial 34, en el Barrio Malvinas Argentinas, y cuenta con 730 metros cuadrados cubiertos emplazados en un terreno de casi 5.000 metros cuadrados. El edificio fue construido con el sistema moderno de steel framing, con estructura metálica liviana, sismorresistente y cubierta de chapa con aislantes, una característica clave en una zona de actividad sísmica.

El diseño arquitectónico incluye un hall de acceso de gran altura, aulas organizadas a lo largo de un eje central, sanitarios distribuidos de manera equidistante y un patio de formación que también funciona como playón deportivo. La obra fue planificada en etapas, lo que permitirá futuras ampliaciones según la demanda educativa.

inauguración escuela secundaria técnica en lavalle 3 El establecimiento inicia el ciclo escolar 2026 con una matrícula de 150 alumnos. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

En su primer año de funcionamiento, el establecimiento inicia con una matrícula de 150 alumnos. La propuesta académica está orientada a la innovación tecnológica y ofrece dos modalidades con salida laboral: Técnico/a en Energía Renovable, eficiencia energética y sustentabilidad y Técnico/a en Programación y Robótica. Ambas especialidades responden a las nuevas demandas del mercado laboral y al perfil productivo de la región.