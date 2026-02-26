26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
En la cordillera malargüina

Milagro de Los Andes: más de setenta estudiantes uruguayos peregrinan al Valle de Las Lágrimas

Son alumnos del Colegio Stella Maris cabalgan en Malargüe hacia el sitio del accidente de 1972 en una experiencia de fe y memoria viva.

Valle de Las Lagrimas, Malargüe (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

A más de medio siglo del denominado Milagro de Los Andes, un grupo de estudiantes uruguayos del Colegio Stella Maris de Uruguay realiza por estos días una cabalgata al Valle de Las Lágrimas, en Malargüe, donde ocurrió la tragedia del vuelo 571 en 1972. La experiencia resignifica la fe y la fraternidad.

En octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en plena cordillera. De las 45 personas a bordo, solo 16 lograron sobrevivir tras 72 días aislados entre el hielo, el hambre y las avalanchas. La historia, conocida como el Milagro de Los Andes, marcó para siempre a Uruguay, Chile y Argentina, y tuvo como escenario la alta montaña malargüina.

La travesía final de Fernando Parrado y Roberto Canessa, quienes caminaron durante días desde el Valle de Las Lágrimas hasta encontrar ayuda en Chile, permitió el rescate en diciembre de 1972. Aquel gesto de coraje conmovió al mundo y transformó una tragedia en símbolo de resistencia, fe y amor fraterno.

valle-de-las-lagrimas

El Milagro de Los Andes sigue conmoviendo a las nuevas generaciones

Por estos días, 79 alumnos del último año del Colegio Católico Stella Maris, de Montevideo, recorren a caballo el mismo territorio inhóspito, en lo que definen como su viaje de egresados. Muchos de los protagonistas del histórico suceso cursaron allí el Nivel Medio, lo que convierte a la experiencia en un puente vivo entre generaciones.

El profesor Diego Cardozo explicó que los jóvenes visitan el lugar donde se desarrolló ese momento tan difícil y que dejó una huella que sigue presente, reflexionado que “hay mucho amor detrás de tanto dolor”. Según relató, los estudiantes comprenden que los sobrevivientes vencieron la adversidad no solo por instinto, sino por la decisión consciente de cuidarse mutuamente.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 22.16.05

“Desde nuestra espiritualidad católica y el seguimiento a Jesús" nos damos cuenta de que también hubo amor de Dios hacia las familias y hacia quienes protagonizaron el accidente, añadió el docente, subrayando que la experiencia en la montaña despierta una dimensión interior profunda en los adolescentes.

En el corazón de la cordillera malargüina

La cabalgata es comandada por Juan Ulloa y se vive como una verdadera peregrinación hacia el Memorial de Los Andes, en el corazón del Valle de Las Lágrimas, en Malargüe. Participan once docentes, un sacerdote y una médica, en un itinerario que combina memoria, silencio y oración.

Juan Ulloa mantiene un fuerte vínculo con varios sobrevivientes del vuelo 571, especialmente con Gustavo Zerbino, fortaleciendo un lazo que trasciende el tiempo. Para los estudiantes, la montaña no es solo geografía, es testimonio de esperanza, un llamado a la unidad y una experiencia espiritual que transforma.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 22.17.05
