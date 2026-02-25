Cáritas Tunuyán impulsa una feria de ropa solidaria para comprar útiles escolares

Por Sitio Andino Departamentales







Con el inicio de las clases, Cáritas Tunuyán puso en marcha una Feria de Uniformes Escolares en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, una iniciativa comunitaria que combina solidaridad y organización para acompañar a las familias en los gastos del comienzo del ciclo lectivo.

Una feria solidaria para acompañar el inicio de clases La feria se extiende hasta este miércoles por la tarde y ofrece prendas en muy buen estado, e incluso nuevas, a precios accesibles. Lo recaudado se destinará luego a la compra de útiles escolares para donar. Sandra Genco y Mónica Vicencia, representantes de Cáritas, dialogaron con Noticiero Andino y explicaron: “Con esta ropa vendemos a quienes pueden abonar algo y compramos útiles, que es lo que hoy se necesita”.

ropa feria perchas Los precios son simbólicos y lo recaudado se utilizará para comprar útiles escolares. Según detallaron, los precios son simbólicos y flexibles. “Por 10.000 pesos estamos dando varias prendas en muy buenas condiciones”, señalaron, y aclararon que también hay opciones por unidad o por cantidad. Además, remarcaron que aquellas personas que no cuenten con dinero pero necesiten prendas podrán llevarlas sin costo: “Todo lo que sea necesario para cubrir una necesidad básica pueden venir y llevarlo sin ningún tipo de costo”.

La respuesta de la comunidad fue positiva y superó las expectativas. “Ha venido un montón de gente; teníamos miedo de que no se enteraran, pero la información fue corriendo”, contaron. Muchas madres ya difunden la iniciativa en grupos y destacan que hay ropa nueva, incluso con etiqueta, donada por particulares y comercios.

“Como católicos creemos que es nuestro deber estar al servicio de la comunidad”, afirmaron. Este miércoles atenderán de 16 a 19, con horarios siempre publicados en la iglesia. Mirá la nota completa Embed - Feria de uniformes solidaria en Tunuyán: lo recaudado será para útiles