25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
VALLE DE UCO

Cáritas Tunuyán impulsa una feria de ropa solidaria para comprar útiles escolares

Cáritas Tunuyán impulsa en la comunidad una feria con uniformes a precios simbólicos y prendas nuevas, destinada a reunir fondos para útiles escolares.

Cáritas Tunuyán impulsa una feria de ropa solidaria para comprar útiles escolares

Cáritas Tunuyán impulsa una feria de ropa solidaria para comprar útiles escolares

Por Sitio Andino Departamentales

Con el inicio de las clases, Cáritas Tunuyán puso en marcha una Feria de Uniformes Escolares en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, una iniciativa comunitaria que combina solidaridad y organización para acompañar a las familias en los gastos del comienzo del ciclo lectivo.

Una feria solidaria para acompañar el inicio de clases

La feria se extiende hasta este miércoles por la tarde y ofrece prendas en muy buen estado, e incluso nuevas, a precios accesibles. Lo recaudado se destinará luego a la compra de útiles escolares para donar. Sandra Genco y Mónica Vicencia, representantes de Cáritas, dialogaron con Noticiero Andino y explicaron: “Con esta ropa vendemos a quienes pueden abonar algo y compramos útiles, que es lo que hoy se necesita”.

Lee además
Tunuyán activa un régimen para perdonar deudas.
oficial

Tunuyán aprobó una medida clave para vecinos con deudas: quiénes pueden acceder al beneficio
Tunuyán tendrá una nueva rotonda de ingreso que aliviará el tránsito pesado. video
transformará el ingreso

Avanza la rotonda que cambiará el tránsito en Tunuyán y evitará camiones en el microcentro
ropa feria perchas
Los precios son simbólicos y lo recaudado se utilizará para comprar útiles escolares.

Los precios son simbólicos y lo recaudado se utilizará para comprar útiles escolares.

Según detallaron, los precios son simbólicos y flexibles. “Por 10.000 pesos estamos dando varias prendas en muy buenas condiciones”, señalaron, y aclararon que también hay opciones por unidad o por cantidad. Además, remarcaron que aquellas personas que no cuenten con dinero pero necesiten prendas podrán llevarlas sin costo: “Todo lo que sea necesario para cubrir una necesidad básica pueden venir y llevarlo sin ningún tipo de costo”.

La respuesta de la comunidad fue positiva y superó las expectativas. “Ha venido un montón de gente; teníamos miedo de que no se enteraran, pero la información fue corriendo”, contaron. Muchas madres ya difunden la iniciativa en grupos y destacan que hay ropa nueva, incluso con etiqueta, donada por particulares y comercios.

“Como católicos creemos que es nuestro deber estar al servicio de la comunidad”, afirmaron. Este miércoles atenderán de 16 a 19, con horarios siempre publicados en la iglesia.

Mirá la nota completa

Embed - Feria de uniformes solidaria en Tunuyán: lo recaudado será para útiles

Temas
Seguí leyendo

Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos

Quiénes son los dos presos con antecedentes por homicidio que se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán

Agustina Giacomelli, reina con vocación, raíces y sensibilidad para representar a Tunuyán

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Cuantioso robo en el Manzano Histórico: una familia perdió $5 millones en efectivo

Crisis de la vitivinicultura en el Valle de Uco: productores podrían no cosechar y hasta levantar viñedos

Las Más Leídas

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz
tenía 35 años

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará

Víctor Fayad sufrió un robo en la noche de este lunes en Luján de Cuyo. 
inseguridad

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá