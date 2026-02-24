Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus atractivos turísticos, sino también por paisajes naturales únicos. En esta nota te proponemos un circuito imperdible de cascadas para recorrer, disfrutar del aire libre y refrescarte durante este verano 2026 .

La Cascada del Ángel se encuentra sobre la Ruta Nacional 7, a unos 10 kilómetros del ingreso a Potrerillos, en el departamento de Luján de Cuyo . Desde la Ciudad de Mendoza, el recorrido es de aproximadamente 80 kilómetros y demanda cerca de una hora en vehículo.

Rodeado de un paisaje imponente, el lugar se consolidó como un punto elegido tanto por turistas como por deportistas y amantes de la naturaleza. Senderos con pendientes marcadas, vistas abiertas de la cordillera y vegetación típica de la montaña acompañan el trayecto hasta el gran atractivo del sitio: una cascada que desciende desde gran altura y se convierte en parada obligada para refrescarse y disfrutar del entorno .

La Cascada El Salto se encuentra en la villa andina de El Salto , dentro de la zona de Potrerillos , a unos 80 kilómetros hacia el oeste de la Ciudad de Mendoza. El camino de acceso combina ruta asfaltada y un tramo de ripio que conduce hasta el inicio del sendero, el cual se interna por la Quebrada de la Manga entre arroyos, vegetación de montaña y amplias vistas del Cordón del Plata.

La caminata hasta el salto de agua presenta una dificultad moderada a baja y abarca cerca de 6 a 7 kilómetros de recorrido. A lo largo del trayecto se avanza junto al arroyo y luego se gana altura entre formaciones rocosas, hasta llegar a un punto elevado desde donde se observa la cascada precipitándose con fuerza entre las montañas, un escenario ideal para los amantes del trekking y la naturaleza en altura.

la cascada El Salto El encanto de la cascada "El Salto" en Potrerillos Gentileza

El Chorro de la Vieja, un paseo distinto para descubrir

A unos 140 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, dentro del departamento de Tunuyán, se esconde El Chorro de la Vieja, un rincón natural rodeado de cerros, cursos de agua y paisajes de montaña. El acceso combina tramos de rutas principales con un sendero que se interna en un entorno agreste y silencioso, anticipando la llegada a la cascada.

El recorrido a pie es de unos tres kilómetros y presenta una dificultad media a baja, ideal para caminantes ocasionales y amantes del trekking. Durante el trayecto, el paisaje alterna rocas, vegetación autóctona y pequeños cambios de clima. Al final del camino, la cascada ofrece un espacio fresco y reparador, perfecto para una pausa, disfrutar del entorno y desconectarse lejos del circuito turístico tradicional.

Chorro de la Vieja Todo sobre el Chorro de la Vieja Gentileza

La cascada poco conocida de Mendoza que sorprende cerca de Uspallata

La Cascada Ranchillos se encuentra en la Quebrada de Ranchillos, muy cerca de Uspallata, en plena precordillera mendocina. Para llegar, hay que tomar la Ruta Nacional 7 en dirección al Paso Internacional Cristo Redentor y luego acceder a un sendero que acompaña el curso del arroyo Ranchillos, rodeado de paredones rocosos y un paisaje típicamente andino.

El atractivo principal del recorrido es la cascada, que aparece tras una caminata inmersa en un entorno natural prácticamente intacto. El sendero es claro y de dificultad moderada, ideal para quienes buscan una experiencia de trekking sin grandes exigencias técnicas.

Cascada Ranchillos Cascada Ranchillos: naturaleza pura y senderos para explorar en Uspallata Gentileza

Naturaleza y frescura en Las Heras: la Cascada de la Virgen sorprende

La Cascada de la Virgen, conocida popularmente también como El Salto, es uno de los atractivos naturales más accesibles del departamento de Las Heras, en el piedemonte mendocino. El recorrido hasta el lugar transcurre entre cerros bajos y senderos de tierra, pero el verdadero premio aparece al final del camino: una cascada de agua cristalina que desciende por la ladera de la montaña y rompe con el paisaje árido típico de la zona.

El salto de agua forma una pequeña olla natural y genera un ambiente fresco y sereno, ideal para descansar, tomar fotografías o simplemente escuchar el sonido constante del agua cayendo.

Cascada de la Virgen Descubrí la Cascada de la Virgen: un paraíso escondido Gentileza

Descubrí Salto Colorado en San Rafael: un tesoro natural de ensueño

Salto Colorado, ubicado en el sur del departamento de San Rafael, Mendoza, es una cascada natural de más de 10 metros de altura situada en un entorno silvestre y poco concurrido.

Se encuentra cerca de localidades como Villa 25 de Mayo y Salto de las Rosas, accesible desde la Ruta Nacional 150 mediante caminos de tierra y huellas rurales. Su entorno ofrece un paisaje natural virgen, ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza, lejos de los circuitos turísticos habituales.

Salto Colorado de San Rafael ventura y naturaleza pura en Salto Colorado, San Rafael Gentileza

Visita la Cuesta del Chihuido y disfrutá de las cascadas Manqui Malal

La Cuesta del Chihuido, ubicada al sur de Malargüe, Mendoza, es un paisaje único de bardas rocosas y formaciones volcánicas, accesible desde la Ruta Nacional 40. La zona combina naturaleza, geología y vestigios fósiles, ofreciendo un entorno sorprendente para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza.

En este entorno se encuentran las Cascadas Manqui Malal, un salto de agua de unos 30 metros rodeado de rocas y arroyos cristalinos. Sus miradores naturales permiten disfrutar del paisaje y del caudal del agua, convirtiéndolo en un destino ideal para excursiones, trekking y fotografías en medio de un escenario agreste y espectacular.

Cascadas Manqui Malal Vive la experiencia de la Cuesta del Chihuido y las cascadas Manqui Malal Gentileza

En conclusión, Mendoza ofrece una gran variedad de cascadas impresionantes que combinan belleza natural, aventura y la posibilidad de explorar entornos poco concurridos.