29 de mayo de 2026
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Provincia de Mendoza

Planes en Mendoza este finde: actividades culturales y gastronómicas que no te podés perder

Este fin de semana, Mendoza ofrece planes culturales imperdibles. Desde Sitio Andino te presentamos tres opciones para disfrutar.

Planes en Mendoza este finde: actividades culturales y gastronómicas que no te podés perder
Planes en Mendoza este finde: actividades culturales y gastronómicas que no te podés perder
Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir.

Planes culturales y turísticos en Mendoza: vino, café y arte

El evento “Astroturismo – Snack & Wine” es una experiencia que combina observación de estrellas, degustación de vinos y gastronomía en un entorno de bodega. Se realiza en Club Tapiz, en Maipú, el viernes 29 de mayo a las 19:00 horas. Es una actividad arancelada y apta para todo público.

Por otro lado, el “Tour del Cafecito” es una propuesta turística y gastronómica en Ciudad que invita a recorrer cafeterías de especialidad y tradicionales con degustaciones incluidas. Se realiza el sábado 30 de mayo a las 17:30 hs, con punto de encuentro en el corpóreo #AmoMendoza de Plaza Independencia. Es una actividad arancelada, con cupos limitados, e incluye circuitos guiados a pie o en bicicleta.

Además, la actividad “Encuentros ilustrados” es una visita guiada y taller en el MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza), en Plaza Independencia, donde se recorren exposiciones y se interpretan obras mediante dibujo. Se realiza el sábado 30 de mayo a las 18:00 hs, con una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, y es gratuita y abierta al público.

En conclusión, Mendoza invita a disfrutar del fin de semana con propuestas desde distintas perspectivas, con alternativas tanto pagas como gratuitas para todos los gustos.

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