Proponen prohibir por cinco años la importación de ropa: qué dice el comercio mendocino

La apertura de importaciones continúa en el centro del debate mientras el sector textil y comercial advierte dificultades. En los últimos meses crecieron las compras en plataformas del exterior y, en paralelo, avanzaron distintos debates legislativos vinculados al ingreso de productos importados, especialmente ropa usada.

Tiempo atrás, la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) impulsó un proyecto para regular las compras realizadas en plataformas chinas , tomando como referencia una normativa aprobada recientemente en Francia. Ahora, en Nación también se debate una iniciativa que busca prohibir durante cinco años la importación de prendas y artículos textiles usados , salvo en casos de donaciones.

Está en debate una iniciativa que busca prohibir durante cinco años la importación de ropa.

En este contexto, Adrián Alín, de la Cámara empresaria de comercio, industria, turismo y servicios (CECITYS), habló sobre el tema en diálogo con Aconcagua Radio y sostuvo: “Me parece que es un proyecto viable. Hace años que está prohibida la importación de ropa porque tiene que ser controlada por ANMAT. Esto nosotros lo denunciamos, pero hoy día el Estado no tiene un control sobre esto, no hay un ejercicio de cuidar a la industria argentina y el comercio local”.

Alín también vinculó la situación con otros productos importados y afirmó: “Esperamos que se apruebe esta ley y que también se incorporen otros rubros, como por ejemplo los juguetes. Hay juguetes que están ingresando y no tienen la aprobación de ANMAT y son tóxicos para la ciudadanía y para los chicos”.

La preocupación por el mercado interno y el consumo

El referente empresarial además aseguró que el escenario económico cambió respecto de años anteriores y remarcó que hoy “quedaron precios reales” en el mercado.

26 de Marzo de 2026, Comercios del centro, liquidaciones y nueva temporada, recambio, ofertas, rebajas, ventas, stock, ropa, vestimenta El consumo interno no repunta. Foto: Cristian Lozano

Sin embargo, advirtió sobre el impacto en el consumo interno y sostuvo: “A mi entender estamos nivelando para abajo, no hay control”. Además, agregó que desde el sector vienen planteando estas dificultades ante autoridades vinculadas al control fronterizo y la legalidad comercial.

Por último, Alín remarcó que, pese al contexto, mantienen una mirada optimista, aunque alertó: “El mercado interno está deprimido, hay cierres de locales, hay desocupación y está todo apuntado a cuatro o cinco temas que son minería, el sector financiero y el sector agroindustrial”.

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