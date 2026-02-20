Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

Enrique Acosta Vega, uno de los dos detenidos que se había fugado de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado.

Enrique Acosta Vega, el último de los dos detenidos que se habían fugado este jueves de la Alcaidía transitoria de Tunuyán , fue recapturado cerca de las 11 de hoy tras un intenso operativo policial en el Valle de Uco, confirmaron fuentes oficiales que participaron del procedimiento.

Pasadas las primeras horas de la mañana, efectivos de la Policía de Mendoza, distribuidos en un cerrojo que abarcó caminos rurales y accesos viales, habían logrado detener a Víctor Bravo , el primero de los sospechosos que se habían fugado y permanecía prófugos.

Ahora los efectivos ubicaron y detuvieron a Acosta cuando intentaba evadir a los agentes en la zona de Colonia Las Rosas. La captura se concretó después de un allanamiento realizado por personal policial.

La operación, coordinada por la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tunuyán con apoyo de múltiples dependencias policiales, incluyó rastrillajes y control de rutas estratégicas en el departamento del Valle de Uco.

Recapturamos al segundo evadido de la Alcaidía de Tunuyán, Enrique Acosta Vega, quien estaba procesado por homicidio simple en grado de tentativa y cuenta con antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, robo y hechos de violencia. — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) February 20, 2026

Las autoridades destacaron la rapidez y coordinación del despliegue, que permitió dar con el prófugo antes de que pudiera abandonar la zona.

La fuga de ambos detenidos, ocurrida ayer, había encendido las alarmas en toda la provincia. Los sujetos habían sido trasladados desde la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza, hacia el Valle de Uco, donde iban a tener una audiencia penal. Tras ese acto, regresaron a la alcaidía y en ese momento ocurrió la fuga.

Para lograrlo treparon por una ventana y luego corrieron. Ambos internos son considerados “peligrosos” y cuentan con múltiples antecedentes penales, entre ellos homicidios, delitos contra la propiedad y violencia de género.

Peor aún, en medio de la fuga, uno de los penitenciarios que intentaba atrapar a los reos, sufrió una descompensación y falleció, generando una fuerte conmoción en la fuerza.

La ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, confirmó que ambos reos quedarán ahora detenidos en un establecimiento de máxima seguridad.