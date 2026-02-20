20 de febrero de 2026
Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

La Policía de Mendoza confirmó la detención del otro preso que se había fugado de la alcaidía transitoria de Tunuyán.

Enrique Acosta Vega, uno de los dos detenidos que se había fugado de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado.

 Por Pablo Segura

Enrique Acosta Vega, el último de los dos detenidos que se habían fugado este jueves de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado cerca de las 11 de hoy tras un intenso operativo policial en el Valle de Uco, confirmaron fuentes oficiales que participaron del procedimiento.

Ahora los efectivos ubicaron y detuvieron a Acosta cuando intentaba evadir a los agentes en la zona de Colonia Las Rosas. La captura se concretó después de un allanamiento realizado por personal policial.

Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán

La operación, coordinada por la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tunuyán con apoyo de múltiples dependencias policiales, incluyó rastrillajes y control de rutas estratégicas en el departamento del Valle de Uco.

Las autoridades destacaron la rapidez y coordinación del despliegue, que permitió dar con el prófugo antes de que pudiera abandonar la zona.

La fuga de ambos detenidos, ocurrida ayer, había encendido las alarmas en toda la provincia. Los sujetos habían sido trasladados desde la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza, hacia el Valle de Uco, donde iban a tener una audiencia penal. Tras ese acto, regresaron a la alcaidía y en ese momento ocurrió la fuga.

Para lograrlo treparon por una ventana y luego corrieron. Ambos internos son considerados “peligrosos” y cuentan con múltiples antecedentes penales, entre ellos homicidios, delitos contra la propiedad y violencia de género.

Peor aún, en medio de la fuga, uno de los penitenciarios que intentaba atrapar a los reos, sufrió una descompensación y falleció, generando una fuerte conmoción en la fuerza.

La ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, confirmó que ambos reos quedarán ahora detenidos en un establecimiento de máxima seguridad.

