Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

Enrique Acosta Vega, el último de los dos detenidos que se habían fugado este jueves de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado cerca de las 11 de hoy tras un intenso operativo policial en el Valle de Uco, confirmaron fuentes oficiales que participaron del procedimiento.
Ahora los efectivos ubicaron y detuvieron a Acosta cuando intentaba evadir a los agentes en la zona de Colonia Las Rosas. La captura se concretó después de un allanamiento realizado por personal policial.
Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán
La operación, coordinada por la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tunuyán con apoyo de múltiples dependencias policiales, incluyó rastrillajes y control de rutas estratégicas en el departamento del Valle de Uco.
Recapturamos al segundo evadido de la Alcaidía de Tunuyán, Enrique Acosta Vega, quien estaba procesado por homicidio simple en grado de tentativa y cuenta con antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, robo y hechos de violencia. pic.twitter.com/IqrdfzVgt1
Las autoridades destacaron la rapidez y coordinación del despliegue, que permitió dar con el prófugo antes de que pudiera abandonar la zona.
La fuga de ambos detenidos, ocurrida ayer, había encendido las alarmas en toda la provincia. Los sujetos habían sido trasladados desde la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza, hacia el Valle de Uco, donde iban a tener una audiencia penal. Tras ese acto, regresaron a la alcaidía y en ese momento ocurrió la fuga.