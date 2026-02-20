Violento robo a un anciano de 90 años en Ciudad: le sacaron una fortuna

El robo ocurrió en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Un anciano de 90 años y su pareja sufrieron un violento robo en su casa de Ciudad , cuando tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda y bajo amenazas de muerte se alzaron con más de $10 millones junto a distintos electrodomésticos.

El robo ocurrió en la madrugada de este viernes en una vivienda de calle Echeverría de la Ciudad de Mendoza , cerca del cruce con Avenida San Martín.

Según consta en la denuncia, los ladrones actuaron con el rostro tapado y guantes , en tanto que mientras cometían el robo, también causaron varios daños en el interior de la vivienda.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, las víctimas permanecían en su casa cuando los tres delincuentes irrumpieron en el hogar.

Sumamente violentos y amenazándolos con armas de fuego, los ladrones comenzaron a exigirle a los ancianos a que entregaran todo el dinero que tenía.

Mientras buscaban la plata, los ladrones causaron varios daños en el hogar y finalmente se alzaron con unos $10 millones, junto a un televisor, celulares y otros objetos de valor.

Con ese botín, los ladrones escaparon y desaparecieron en cuestión de segundos. Luego las víctimas lograr avisar del hecho y la escena se llenó de policías.

Las primeras pericias demostraron que los delincuentes habían forzado una puerta y que, presuntamente, escaparon hacia un descampado que da a calle San Martín.

En esa zona, personal policial de investigaciones realizó tareas de rastrillaje, pero no logró dar con los ladrones.

El caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.