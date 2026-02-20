20 de febrero de 2026
Violento robo a un anciano de 90 años en Ciudad: le sacaron una fortuna

Tres delincuentes armados y encapuchados perpetraron un violento robo en una casa de la Ciudad de Mendoza.

El robo ocurrió en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Un anciano de 90 años y su pareja sufrieron un violento robo en su casa de Ciudad, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda y bajo amenazas de muerte se alzaron con más de $10 millones junto a distintos electrodomésticos.

El robo ocurrió en la madrugada de este viernes en una vivienda de calle Echeverría de la Ciudad de Mendoza, cerca del cruce con Avenida San Martín.

Según consta en la denuncia, los ladrones actuaron con el rostro tapado y guantes, en tanto que mientras cometían el robo, también causaron varios daños en el interior de la vivienda.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, las víctimas permanecían en su casa cuando los tres delincuentes irrumpieron en el hogar.

Sumamente violentos y amenazándolos con armas de fuego, los ladrones comenzaron a exigirle a los ancianos a que entregaran todo el dinero que tenía.

Mientras buscaban la plata, los ladrones causaron varios daños en el hogar y finalmente se alzaron con unos $10 millones, junto a un televisor, celulares y otros objetos de valor.

Con ese botín, los ladrones escaparon y desaparecieron en cuestión de segundos. Luego las víctimas lograr avisar del hecho y la escena se llenó de policías.

Las primeras pericias demostraron que los delincuentes habían forzado una puerta y que, presuntamente, escaparon hacia un descampado que da a calle San Martín.

En esa zona, personal policial de investigaciones realizó tareas de rastrillaje, pero no logró dar con los ladrones.

El caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.

