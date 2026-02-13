Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

Una pareja sufrió un violento robo en su casa de Las Heras , donde fueron golpeados y amenazados por los ladrones, en un claro ataque con tintes mafiosos vinculados con el trabajo que realizan las víctimas en las inmediaciones de la penitenciaría provincial.

El robo ocurrió este jueves en una vivienda de calle Luján al 3.500, en Las Heras, donde vive una pareja de 41 y 59 años, quienes trabajan vendiendo mercadería en las inmediaciones de la penitenciaría provincial, como así también cuidan las pertenencias de familiares de internos que ingresan al penal como visitas.

Al parecer, y de acuerdo a la hipótesis fiscal, el robo tuvo una segunda intención de amedrentar a los damnificados para que abandonen ese lugar. Lo cierto es que ambas víctimas fueron golpeadas duramente y despojadas de dinero, celulares y documentación.

Según consta en la denuncia, todo ocurrió este jueves cuando las víctimas cargaban mercadería en su auto , en la puerta de su casa, en la dirección antes mencionada.

Allí aparecieron tres sujetos armados quienes atacaron directamente a las víctimas y comenzaron a golpearlas.

Al hombre le dieron un cachazo y lo ataron, en tanto que a la mujer le dieron patadas en su cuerpo. Acto seguido, y en medio de amenazas, los ladrones les dijeron a las víctimas: “Así que a vos te gusta vivir de los presos”.

En ese sentido, los investigadores creen que el robo no fue un hecho típico de inseguridad, sino que también existía un claro objetivo de amedrentar a las víctimas, posiblemente, en la lucha por el puesto de venta de mercadería en las inmediaciones de la cárcel.

Lo cierto es que los delincuentes sustrajeron unos $100.000 en efectivo, celulares y pertenencias de la pareja, para luego escapar.

El robo es investigado por la justicia y por el momento no hay detenidos.