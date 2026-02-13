13 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
no hay detenidos

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

Una pareja fue víctima de un violento robo en su casa de Las Heras, con un claro mensaje vinculado a su trabajo.

Violento robo en una casa de Las Heras.&nbsp;

Violento robo en una casa de Las Heras. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Una pareja sufrió un violento robo en su casa de Las Heras, donde fueron golpeados y amenazados por los ladrones, en un claro ataque con tintes mafiosos vinculados con el trabajo que realizan las víctimas en las inmediaciones de la penitenciaría provincial.

El robo ocurrió este jueves en una vivienda de calle Luján al 3.500, en Las Heras, donde vive una pareja de 41 y 59 años, quienes trabajan vendiendo mercadería en las inmediaciones de la penitenciaría provincial, como así también cuidan las pertenencias de familiares de internos que ingresan al penal como visitas.

Lee además
La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza
Robos en Malargüe.
Delincuencia

In fraganti en Malargüe: dos detenidos por sustraer cableado telefónico

Al parecer, y de acuerdo a la hipótesis fiscal, el robo tuvo una segunda intención de amedrentar a los damnificados para que abandonen ese lugar. Lo cierto es que ambas víctimas fueron golpeadas duramente y despojadas de dinero, celulares y documentación.

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

Según consta en la denuncia, todo ocurrió este jueves cuando las víctimas cargaban mercadería en su auto, en la puerta de su casa, en la dirección antes mencionada.

Allí aparecieron tres sujetos armados quienes atacaron directamente a las víctimas y comenzaron a golpearlas.

Al hombre le dieron un cachazo y lo ataron, en tanto que a la mujer le dieron patadas en su cuerpo. Acto seguido, y en medio de amenazas, los ladrones les dijeron a las víctimas: “Así que a vos te gusta vivir de los presos”.

En ese sentido, los investigadores creen que el robo no fue un hecho típico de inseguridad, sino que también existía un claro objetivo de amedrentar a las víctimas, posiblemente, en la lucha por el puesto de venta de mercadería en las inmediaciones de la cárcel.

Lo cierto es que los delincuentes sustrajeron unos $100.000 en efectivo, celulares y pertenencias de la pareja, para luego escapar.

El robo es investigado por la justicia y por el momento no hay detenidos.

Temas
Seguí leyendo

Violento intento de robo en medio de una compra: imputaron a los detenidos que balearon a un hombre

Operativo en San Rafael: la Policía detuvo a dos sospechosos de robo

Operativo nocturno en Tupungato: detenidos, secuestros y un robo de manzanas frustrado

Detenciones en Maipú tras el robo de herramientas: hay dos menores involucrados

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

LO QUE SE LEE AHORA
La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

Las Más Leídas

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza video
Media sanción

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza
Fechas especiales

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza