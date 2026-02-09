Detenciones en Maipú tras el robo de herramientas: hay dos menores involucrados

Un cuantioso robo ocurrió en una vivienda de Maipú y dejó como saldo tres personas detenidas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años. Los jóvenes fueron aprehendidos por la Policía tras sustraer varias herramientas de trabajo. El tercer implicado, de 19 años, logró escapar en un primer momento, pero luego fue entregado a la Justicia por su madre.

Robaron herramientas y las vendían: todos detenidos por la Policía El hecho se registró durante la mañana de este lunes en una casa ubicada en calles Espejo y Spano, en Lulunta. Tres personas rompieron el cerco perimetral, forzaron una puerta e ingresaron a la vivienda, de donde se llevaron una escalera plegable de aluminio, tres palas, un pico, una amoladora y una máquina mezcladora.

Robo - Maipú Las herramientas fueron recuperadas y devueltas al dueño. Foto: Gentileza Tras advertir el robo, el propietario realizó la denuncia y efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) iniciaron un operativo de búsqueda, luego de tomar conocimiento de que los sospechosos intentaban vender los elementos sustraídos.

En la intersección de calle Espejo y las vías férreas, los uniformados identificaron a dos personas con características coincidentes, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga y se ocultaron en un asentamiento de la zona. Minutos después, con apoyo de móviles, fueron detenidos los dos adolescentes, quienes indicaron que el tercer involucrado se encontraba en la casa de su madre.

Al llegar al domicilio señalado, la progenitora del joven de 19 años decidió entregarlo a la Policía. Posteriormente, en calle Cuadro Estación y las vías férreas, los efectivos hallaron los elementos robados ocultos entre la maleza, los cuales fueron recuperados y restituidos a su dueño.

