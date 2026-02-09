9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Uno fue entregado por su mamá

Detenciones en Maipú tras el robo de herramientas: hay dos menores involucrados

Los acusados ingresaron a una vivienda de Lulunta, sustrajeron varios objetos e intentaron venderlos, lo que terminó en su detención.

Detenciones en Maipú tras el robo de herramientas: hay dos menores involucrados

Detenciones en Maipú tras el robo de herramientas: hay dos menores involucrados

Por Sitio Andino Policiales

Un cuantioso robo ocurrió en una vivienda de Maipú y dejó como saldo tres personas detenidas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años. Los jóvenes fueron aprehendidos por la Policía tras sustraer varias herramientas de trabajo. El tercer implicado, de 19 años, logró escapar en un primer momento, pero luego fue entregado a la Justicia por su madre.

Robaron herramientas y las vendían: todos detenidos por la Policía

El hecho se registró durante la mañana de este lunes en una casa ubicada en calles Espejo y Spano, en Lulunta. Tres personas rompieron el cerco perimetral, forzaron una puerta e ingresaron a la vivienda, de donde se llevaron una escalera plegable de aluminio, tres palas, un pico, una amoladora y una máquina mezcladora.

Lee además
El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos
Los allanamientos dejaron a 9 aprehendidos. 
investigaciones

Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos
Robo - Maipú
Las herramientas fueron recuperadas y devueltas al dueño.

Las herramientas fueron recuperadas y devueltas al dueño.

Tras advertir el robo, el propietario realizó la denuncia y efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) iniciaron un operativo de búsqueda, luego de tomar conocimiento de que los sospechosos intentaban vender los elementos sustraídos.

En la intersección de calle Espejo y las vías férreas, los uniformados identificaron a dos personas con características coincidentes, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga y se ocultaron en un asentamiento de la zona. Minutos después, con apoyo de móviles, fueron detenidos los dos adolescentes, quienes indicaron que el tercer involucrado se encontraba en la casa de su madre.

Al llegar al domicilio señalado, la progenitora del joven de 19 años decidió entregarlo a la Policía. Posteriormente, en calle Cuadro Estación y las vías férreas, los efectivos hallaron los elementos robados ocultos entre la maleza, los cuales fueron recuperados y restituidos a su dueño.

Temas
Seguí leyendo

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido

Cayó el presunto autor de un robo en un conocido local de hamburguesas

Destrozó un comercio en la Ciudad de Mendoza, robó un celular y huyó: su cara quedó registrada

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Juicio a Walter Bento: El tribunal también dispuso que los condenados afronten los costos del proceso.
Uno por uno

Las millonarias multas que deberán pagar los condenados en el Juicio a Walter Bento

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores