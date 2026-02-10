10 de febrero de 2026
{}
Operativo nocturno en Tupungato: detenidos, secuestros y un robo de manzanas frustrado

La Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato desplegó diferentes controles y persecuciones en el departamento. Hubo aprehensiones por pedidos judiciales.

Tupungato: la policía de Mendoza recuperó 20 bolsas de arpillera con manzanas.

La madrugada en Tupungato estuvo marcada por un amplio operativo policial que dejó detenidos, secuestros y un hurto frustrado en una finca. Entre controles, persecuciones y procedimientos judiciales, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) desplegó cuatro móviles para reforzar la seguridad en distintas zonas del departamento.

Controles en Tupungato terminaron con detenidos y decomiso de manzanas

El primer procedimiento tuvo lugar cerca de la 1 de la mañana en calle Belgrano y Centenario, en el radio céntrico. Allí, los efectivos identificaron a un hombre de 29 años mediante equipo biométrico dactilar, constatando que tenía un pedido judicial pendiente desde el 22 de noviembre de 2021, por lo que fue aprehendido.

Minutos después, a las 1.30, en calle Número 2 del barrio Martín Fierro, los policías intentaron identificar a dos hombres. Uno de ellos se dio a la fuga, iniciándose una persecución a pie de casi 300 metros. Finalmente, fue detenido un hombre de 33 años que registraba dos pedidos judiciales vigentes, uno del 22 de mayo de 2025 de la Oficina Fiscal 20 y otro del 7 de mayo de 2024 del Juzgado Penal Colegiado.

El despliegue continuó a las 3 de la mañana en Belgrano Norte y Boulevard Güemes, donde personal policial requisó a dos hombres y encontró una réplica de pistola de aire comprimido. Tras consultar al Juzgado Contravencional, se dispuso la aprehensión por infracción al artículo 53 de la Ley 9099, que sanciona portar elementos idóneos para delinquir, y el secuestro del arma simulada.

Manzanas en fuga: el hurto que terminó en zanjón

Casi al cierre del operativo, a las 3.45, una movilidad de la UEP fue alertada por un hurto activo de manzanas en Finca Brunetti, en jurisdicción de San José. Al llegar al lugar, los efectivos lograron impedir el robo y recuperaron 20 bolsas de arpillera con manzanas que habían sido ocultadas en un zanjón.

Desde la fuerza destacaron que los procedimientos forman parte de los controles preventivos nocturnos orientados a reforzar la seguridad pública, detectar personas con medidas judiciales pendientes y prevenir delitos contra la propiedad en zonas urbanas y rurales del departamento.

Hace tan solo un mes, personal de la UEP también intervino en el robo de duraznos en una finca de Tupungato. Aquella vez, encontraron cuatro mochilas, un morral, prendas de vestir, tres recolectores y 17 bolsas de arpillera,

