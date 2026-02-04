Tupungato avanza en infraestructura hídrica con fondos provinciales: se abrieron 9 sobres de la licitación para la Ampliación del Sistema de Provisión y Distribución de Agua Potable en Tupungato Cuenca San José- Villa Bastías- Acueducto Oeste

Esta obra permitirá impulsar el desarrollo urbano de Tupungato , con una inversión de 2.976 millones de dólares , que será recuperada a través del régimen de coparticipación. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses y contempla la realización de perforaciones de aguas subterráneas, tanques de reserva, reguladores, nuevas cañerías, sistemas de control y medición, e incorporación de energía solar.

Compromiso con la educación Tupungato mejora sus Centros de Infancia y el CRUT para el ciclo lectivo 2026

El viernes pasado al mediodía en el Hotel Turismo Tupungato, se realizó el Acto de Apertura de sobres de la licitación de la obra donde se presentaron 9 oferentes . La jornada legal estuvo encabezada por el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el Intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, y la Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia, Marité Badui.

En su palabra el Gobernador señaló que existía una fuerte expectativa por la apertura de los 9 sobres presentados, y su discurso giró en torno a tres ejes centrales. En primer lugar, destacó la decisión de invertir 1.023 millones de dólares en infraestructura , recordando que la provincia recibió fondos nacionales en dos oportunidades: en la década del 90, con un ingreso de 600 millones de dólares en créditos para el sector público y privado, y una segunda instancia durante su primer mandato, cuyos recursos hoy se destinan a infraestructura con repago, asignando un porcentaje a agua y cloacas y más del 50% a obras viales.

Asimismo, remarcó que los recursos son escasos, pero en este caso Tupungato reunió los requisitos necesarios para acceder a estos fondos, siendo uno de los pocos departamentos que asume el servicio de agua potable como operador, una función que en otros puntos de la provincia cumple AySAM u otras cooperativas.

Como segundo eje, hizo hincapié en la micromedición del agua en cuencas, acueductos y en el consumo residencial e industrial, subrayando que medir el recurso permitirá cuantificar su uso y pagar lo que corresponde, promoviendo un consumo responsable.

Finalmente, señaló que actualmente las empresas compiten respondiendo a pliegos de agua, cloacas y electricidad, y que el Gobierno provincial impulsa una distribución geográfica de las obras, con el objetivo de que las inversiones tengan impacto social en todo el territorio provincial.

Gustavo Aguilera: "Cuidar el recurso hídrico y utilizar el agua de manera responsable"

Por su parte, el Intendente Gustavo Aguilera destacó el carácter histórico de la obra para Tupungato y el rol del Municipio como operador del servicio de agua potable, una responsabilidad que pocos departamentos de la provincia asumen de manera directa. Subrayó que se trata de una política pública pensada a largo plazo, orientada a garantizar el abastecimiento de agua y acompañar el crecimiento urbano y productivo del departamento. Además, agradeció al Honorable Concejo Deliberante por la aprobación de los fondos necesarios y al Gobernador Alfredo Cornejo por la decisión de federalizar la inversión en infraestructura.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad a cuidar el recurso hídrico y a utilizar el agua de manera responsable, remarcando que se trata de una obra estratégica que marcará el desarrollo de Tupungato en las próximas décadas.

La Subsecretaria Badui explicó que la obra se ejecutará con fondos resarcitorios provinciales provenientes del proyecto Portezuelo del Viento, una obra hidroeléctrica que no se concretó debido a desacuerdos entre el Gobierno de La Pampa y el Gobierno Nacional durante la gestión del presidente Alberto Fernández; sobre ello en ronda de medios el Gobernador señaló que se trata de un proyecto que podría retomarse en el futuro.

Acueducto Centro I de Tupungato

Ejecución de Perforación + Obra Civil y Equipamiento electromecánico de una Nueva Fuente de provisión de Agua Potable . Reserva de agua y sistema de distribución

. Acueducto de Distribución

Conexiones domiciliarias

Válvulas Reguladoras de Presión

Adecuación de Obra de Toma

Obras complementarias

La empresa adjudicataria impulsar el desarrollo urbano de Tupungato será responsable de: