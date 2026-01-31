En Tupungato: limpieza de arroyos y reparación de cauces tras el temporal

Trabajos de limpieza en Tupungato y Las Heras.

En conjunto con el Municipio de Tupungato, el personal de Hidraúlica trabaja en los arroyos El Molino y Anchayuyo con el objetivo de sacar los restos de sedimento que dejó la tormenta y reparar los daños que se produjeron en la orilla del cauce.

Limpieza en San Isidro y la entrada del Cerro Arco A su vez, distintas máquinas de la dependencia provincial trabajan en el acondicionamiento del cauce arroyo San Isidro, en el departamento de Las Heras.

image Por último, el personal reparó el badén que se encuentra en la entrada al Cerro Arco, permitiendo liberar el ingreso a los visitantes y personas que residen en los barrios aledaños.

“Los intensos trabajos de limpieza del personal continuarán durante toda la jornada con el objetivo de dejar operativas las obras de defensa aluvional y garantizar su correcto funcionamiento ante posibles nuevas crecidas”, destacó el director de Hidraúlica, Pablo Rodríguez.

