Se posterga el Encuentro Binacional del Paso Pehuenche por alerta climática

Encuentro Paso Pehuenche, en el límite entre Argentina y Chile (Gentileza).

Por Claudio Altamirano







El tradicional Encuentro Binacional Argentino-Chileno en el Paso Pehuenche fue postergado y se realizará los días 13, 14 y 15 de febrero. La decisión se tomó por recomendación de las autoridades ante pronósticos de tormentas eléctricas y precipitaciones que comprometen la seguridad en la zona cordillerana esta próxima semana.

El evento, que estaba previsto inicialmente para el próximo fin de semana del 6 al 8 de febrero, debió ser reprogramado luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de Chile aconsejara no transitar ni permanecer en el paso internacional durante los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana, debido a factores climáticos adversos.

502410441_1314408540687431_1488753023133111871_n Continuaría el mal tiempo en Paso Pehuenche Según se informó oficialmente, las condiciones meteorológicas previstas, con presencia de tormentas eléctricas de lluvia y probables neviscas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, representan un riesgo para quienes deban ascender al límite internacional. A ello se suma que, de mantenerse ese escenario, desde el jueves por la tarde sería imposible desplegar en tiempo y forma el operativo logístico y el montaje necesarios para el desarrollo del encuentro.

El Encuentro Binacional Argentino-Chileno del Paso Pehuenche es organizado cada año de manera conjunta por las municipalidades de Malargüe, y la chilena de San Clemente. La propuesta convoca a miles de personas en el límite entre ambos países, sobre el trazado del camino internacional, consolidándose como una instancia clave de integración regional.

Más de 60 años del Encuentro Paso Pehuenche Durante las jornadas del Encuentro Paso Pehuenche se llevan adelante actos oficiales y mesas de trabajo entre organismos públicos y privados de ambos lados de la cordillera, con el objetivo de analizar avances, problemáticas y estrategias vinculadas al corredor binacional. Además, el cronograma incluye actividades deportivas, culturales, espectáculos al aire libre e instancias de intercambio comercial y social. Desde la organización remarcaron que la postergación responde exclusivamente a criterios de prevención y seguridad, y ratificaron el compromiso de realizar el encuentro en las nuevas fechas establecidas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.