Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 31 de enero

El Paso Pehuenche , que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra interrumpido al tránsito este sábado 31 de enero DE 2026.

El Paso Pehuenche permanece temporalmente cerrado debido a la intransitabilidad de la Ruta Nacional 145 en el tramo comprendido entre Las Loicas y el Límite Internacional , a raíz de aludes de piedras que afectaron la calzada. Pronósticos meteorológicos anticipan lluvias persistentes en cordillera , con mal tiempo durante todo el fin de semana

Según informaron fuentes oficiales en Malargüe , el cierre preventivo se dispuso para resguardar la seguridad de los usuarios , luego de que se registraran desprendimientos de material rocoso sobre la ruta, producto de la inestabilidad del terreno. Las condiciones actuales impiden una circulación segura.

El Paso Pehuenche es un corredor estratégico para la integración regional y el tránsito binacional entre Argentina y Chile , por lo que su cierre impacta en el movimiento turístico y comercial del Sur de Mendoza y la Región del Maule. Las autoridades señalaron que la reapertura se evaluará de manera permanente , en función de la seguridad vial y de la estabilidad del clima en la zona cordillerana.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.