25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 25 de enero

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 25 de enero.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este domingo 25 de enero de 9 a 18, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
(Foto gentileza). video
Rutas y emociones

Malargüe será paso clave de la caravana internacional de mujeres moteras
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 24 de enero de 2026.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 24 de enero

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 23 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 22 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 21 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 20 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 19 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 18 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 17 de enero

El balance de Hebe Casado tras su viaje a Chile: qué dijo de las mejoras en los pasos fronterizos

LO QUE SE LEE AHORA
Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Las Más Leídas

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo
Violencia en Perdriel

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata
Circular con precaución

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Comprar ropa por kilo, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados
¿NUEVOS HÁBITOS?

Comprar ropa por kilo en Mendoza, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados