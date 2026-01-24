Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas del viernes y que provocaron diversos daños en el Gran Mendoza también se hicieron sentir este sábado en alta montaña. En Uspallata , en la intersección de las rutas 52 y 149 , por una fuerte tormenta un puente debió permanecer cerrado durante varias horas debido a la crecida del río Uspallata que alcanzó la calzada y la dejó intransitable .

Pasadas las 16 de este sábado, la inestabilidad climática afectó al sector de alta montaña de Las Heras . La fuerte crecida del río Uspallata , que es atravesado por la ruta nacional 149 mediante un puente, obligó a inhabilitar el paso y a interrumpir el tránsito en la intersección con la ruta 52 .

Con el trabajo conjunto de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y Vialidad Nacional , además del corte preventivo, se realizaron tareas de evacuación de personas y vehículos que habían quedado varados del otro lado del puente sobre la ruta 149 .

Finalmente, tras evaluar los daños ocasionados por el agua, que llegó a superar el nivel del puente , las autoridades resolvieron inhabilitar y clausurar la zona . En paralelo, se habilitó el viejo camino de Las Bóvedas como vía alternativa para el tránsito normal hacia la provincia de San Juan .

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Domingo 25 de enero: jornada muy inestable, con tormentas de intensidad moderada a severa, algunas con granizo y vientos fuertes. Desde las 18 se espera circulación del oeste, con velocidades de entre 40 y 45 km/h, que afectarán al Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Sur. Entre las 21 y 22, el viento rotará al sur, manteniendo su intensidad y alcanzando la zona Este, San Rafael y General Alvear. Las tormentas más intensas se registrarán desde las 18 en la franja oeste y luego se desplazarán hacia el Este, donde la inestabilidad persistirá hasta la madrugada del lunes.

Máxima: 31°C | Mínima: entre 16 y 21°C, según la zona.

Lunes 26 de enero: parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Máxima: 33°C | Mínima: 23°C.

Martes 27 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.

Miércoles 28 de enero: continuará el calor, con cielo parcialmente nublado, vientos leves del este y probabilidad de tormentas aisladas durante la noche.