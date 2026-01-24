24 de enero de 2026
Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Intensas lluvias se registraron en alta montaña y provocaron una crecida del río Uspallata, lo que complicó el tránsito. Vialidad Nacional debió habilitar un tramo alternativo de la ruta.

Foto: captura de video
 Por Luis Calizaya

Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas del viernes y que provocaron diversos daños en el Gran Mendoza también se hicieron sentir este sábado en alta montaña. En Uspallata, en la intersección de las rutas 52 y 149, por una fuerte tormenta un puente debió permanecer cerrado durante varias horas debido a la crecida del río Uspallata que alcanzó la calzada y la dejó intransitable.

Una tormenta intensa hizo colapsar un puente en Uspallata

Pasadas las 16 de este sábado, la inestabilidad climática afectó al sector de alta montaña de Las Heras. La fuerte crecida del río Uspallata, que es atravesado por la ruta nacional 149 mediante un puente, obligó a inhabilitar el paso y a interrumpir el tránsito en la intersección con la ruta 52.

Con el trabajo conjunto de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y Vialidad Nacional, además del corte preventivo, se realizaron tareas de evacuación de personas y vehículos que habían quedado varados del otro lado del puente sobre la ruta 149.

Finalmente, tras evaluar los daños ocasionados por el agua, que llegó a superar el nivel del puente, las autoridades resolvieron inhabilitar y clausurar la zona. En paralelo, se habilitó el viejo camino de Las Bóvedas como vía alternativa para el tránsito normal hacia la provincia de San Juan.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Domingo 25 de enero: jornada muy inestable, con tormentas de intensidad moderada a severa, algunas con granizo y vientos fuertes. Desde las 18 se espera circulación del oeste, con velocidades de entre 40 y 45 km/h, que afectarán al Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Sur. Entre las 21 y 22, el viento rotará al sur, manteniendo su intensidad y alcanzando la zona Este, San Rafael y General Alvear. Las tormentas más intensas se registrarán desde las 18 en la franja oeste y luego se desplazarán hacia el Este, donde la inestabilidad persistirá hasta la madrugada del lunes.

  • Máxima: 31°C | Mínima: entre 16 y 21°C, según la zona.

Lunes 26 de enero: parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

  • Máxima: 33°C | Mínima: 23°C.

Martes 27 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén tormentas aisladas hacia la noche.

  • Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.

Miércoles 28 de enero: continuará el calor, con cielo parcialmente nublado, vientos leves del este y probabilidad de tormentas aisladas durante la noche.

  • Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.
