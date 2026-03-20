Fuerte tormenta de granizo golpeó sobre Real del Padre y causó daños en zonas productivas

Una intensa tormenta de granizo volvió a impactar en el este del departamento de San Rafael durante la noche de este jueves, generando preocupación en distintas localidades.

El fenómeno afectó principalmente a Villa Atuel, Monte Comán y Real del Padre , donde las celdas más intensas se concentraron hacia el este y el norte de la ciudad.

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El delegado distrital de Real del Padre, Ramón Pérez, explicó que la tormenta se desató cerca de las 23 y provocó daños tanto en zonas urbanas como productivas. “A partir de las 23 llegó una tormenta granicera que afectó toda la zona de Real del Padre, gran parte del área productiva y también sectores urbanos ”, indicó.

Tras el paso del temporal, equipos municipales comenzaron a recorrer las zonas afectadas para asistir a los vecinos. Según detalló el funcionario, se entregaron nylons para cubrir viviendas y se mantuvieron contactos con productores para evaluar el impacto en los cultivos.

En ese sentido, señaló que los relevamientos preliminares muestran daños en producciones de tomate, membrillo y vid.

Además, el evento estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento que intensificaron la caída de granizo. “La piedra fue muy intensa, primero con granizo de gran tamaño y luego más pequeño. Todo el personal de la delegación trabajó en la asistencia y en espacios públicos”, agregó Pérez.

Real del Padre mayormente afectado por una tormenta granicera

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El productor e industrial Fernando Contrafatto comentó a Noticiero Andino sobre los daños causados por la tormenta granicera: "Ha sido nuevamente castigada esta zona; no sé realmente los parámetros de la tormenta, esto complica mucho todo y ya las condiciones no parecen estar dadas para seguir trabajando; el año se presenta muy complicado".