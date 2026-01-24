Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta naranja por lluvias y granizo en la provincia de Mendoza . El pronóstico del tiempo se cumplió tal cual y, de acuerdo con los datos reportados por Defensa Civil Mendoza se registraron 146 intervenciones, siendo Las Heras, el departamento más afectado.

Árboles y ramas caídas, filtraciones de techos, viviendas anegadas, postes y/o cables en cortocircuito y un socavón fueron las principales afectaciones que se registraron en diferentes departamentos de la provincia por el temporal.

Los fenómenos más fuertes se registraron primero en Uspallata , pero con el correr de las horas las celdas se desplazaron hacia el Valle de Uco y el Sur provincial , donde se reportó caída de granizo y abundante precipitación .

Según la Dirección Provincial de Defensa Civil, hasta las 7 de este viernes (último reporte) se registraron 146 intervenciones en Mendoza.

CIUDAD:

-Cables cortados/caídos: 04

-Árboles y ramas caídas: 03

Total: 07

LAS HERAS:

-Viviendas con filtraciones de techo (Uspallata): 60

-Desborde de arroyos y badenes: 02

(Uspallata: Ruta 7 B° Villa Clarita y Ruta 13 canal Santa Elena).

-Árboles y ramas caídas: 15

-Poste caído: 03

-Derrumbe parcial de techo: 02

Total: 82

LAVALLE:

-Desborde de badenes (Ruta 40): 01

-Transformador en cortocircuito: 01

-Poste caído: 01

Total: 03

GUAYMALLÉN:

-Árboles y ramas caídas: 05

-Derrumbe parcial de techo: 01

-Transformador/cables en cortocircuito: 02

Total: 08

GODOY CRUZ:

-Salvataje: 01

(Un masculino adolescente que cayó a la acequia, trasladado al hospital Notti)

-Árboles y ramas caídas: 07

-Socavón: 01

-Derrumbe parcial de techo: 02

-Viviendas anegadas: 03

-Poste caído: 01

-Desborde de canal, rejilla tapada: 03

Total: 18

MAIPÚ:

-Árboles y ramas caídas: 08

-Transformador/cables en cortocircuito: 04

-Viviendas anegadas: 01

Total: 13

SAN RAFAEL:

-Árboles y ramas caídas: 10

-Postes y cables caídos: 05

Total: 15

Caída de granizo: Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Tunuyán y San Rafael.

Sin novedades: (Luján, Tupungato, Tunuyán, San Carlos)

Las Heras, el más afectado: la asistencia

Tras la tormenta, Las Heras fue considerado el departamento más afectado por las autoridades ya que tuvo 82 intervenciones. En la localidad de Uspallata la piedra cayó durante unos 30 minutos, acompañada por una intensa precipitación que provocó inundaciones y escurrimientos de gran magnitud.

granizo tormenta Uspallata 23-01-26 Las Heras fue considerado el departamento más afectado por las autoridades.

Uno de los puntos más complicados fue el barrio Villa Clarita, donde se registró un flujo hídrico torrencial que cortó el tránsito en la calle principal que desemboca en la Ruta 7, generando imágenes impactantes que rápidamente circularon en redes sociales.

En paralelo, sobre la Ruta provincial 13, se produjo un escurrimiento de agua hacia el canal aluvional Santa Elena, por lo que las autoridades recomendaron máxima precaución para circular en la zona.

El granizo llegó al Valle de Uco y al Sur provincial

Con el correr de las horas del día viernes las celdas se desplazaron hacia el Valle de Uco y el Sur provincial, donde se reportó caída de granizo y abundante precipitación.

Pasadas las 19, comenzaron a formarse celdas graniceras en Tunuyán, y a las 19.20 se registró precipitación de granizo durante unos 20 minutos en Vista Flores, Colonia Las Rosas, Los Sauces, Las Pintadas y en el centro del departamento. La piedra también afectó algunos sectores de San Carlos, como Altamira.

Granizo Valle de Uco 23-01-26 El granizo llegó al Valle de Uco y al Sur provincial.

Además, se registraron lluvias abundantes en el sector norte de la ciudad de San Rafael y al sur de El Cerrito, con desplazamiento posterior del sistema hacia Cuadro Nacional.

Tormentas y granizo en Mendoza: qué dice el pronóstico para este sábado

Para el sábado 24, el pronóstico anticipa circulación de viento leve en toda la provincia. El día comenzará algo inestable en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza, condición que se mantendrá hasta las 8, con posterior mejoramiento y cielo despejado.

Sin embargo, desde las 15, volverá a activarse la convección, inicialmente en el oeste del Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Sur. Con el avance de la tarde, las tormentas se intensificarán y se extenderán al resto del Valle de Uco, Sur provincial y Gran Mendoza.

No se descarta caída de granizo en el oeste y noroeste del Gran Mendoza y en la zona Sur. Hacia las 21, las tormentas podrían alcanzar la zona Este, prolongándose hasta pasada la medianoche tanto en ese sector como en el Gran Mendoza.