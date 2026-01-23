El granizo llegó al Valle de Uco y al Sur provincial: ¿Siguen las tormentas el fin de semana?

Prácticamente todo el territorio mendocino se vio afectado este viernes por tormentas de distinta intensidad y características . Los fenómenos más fuertes se registraron primero en Uspallata , pero con el correr de las horas las celdas se desplazaron hacia el Valle de Uco y el Sur provincial , donde se reportó caída de granizo y abundante precipitación .

Pasadas las 19 , comenzaron a formarse celdas graniceras en Tunuyán , y a las 19.20 se registró precipitación de granizo durante unos 20 minutos en Vista Flores, Colonia Las Rosas, Los Sauces, Las Pintadas y en el centro del departamento . La piedra también afectó algunos sectores de San Carlos , como Altamira .

Fotos y videos Las impresionantes imágenes de la tormenta en Uspallata: granizo y "un río" en un barrio

Más tarde, pasadas las 20 , los radares de Defensa Civil detectaron lluvia fuerte y caída ocasional de granizo en distintas localidades de San Rafael , entre ellas Colonia Española, La Resolana, Colonia Elena, Monte Comán y La Llave .

Además, se registraron lluvias abundantes en el sector norte de la ciudad de San Rafael y al sur de El Cerrito , con desplazamiento posterior del sistema hacia Cuadro Nacional .

Tormentas y granizo en Mendoza: qué dice el pronóstico para este fin de semana

Para el sábado 24, el pronóstico anticipa circulación de viento leve en toda la provincia entre las 14 y las 22. El día comenzará algo inestable en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza, condición que se mantendrá hasta las 8, con posterior mejoramiento y cielo despejado.

Sin embargo, desde las 15, volverá a activarse la convección, inicialmente en el oeste del Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Sur. Con el avance de la tarde, las tormentas se intensificarán y se extenderán al resto del Valle de Uco, Sur provincial y Gran Mendoza.

No se descarta caída de granizo en el oeste y noroeste del Gran Mendoza y en la zona Sur. Hacia las 21, las tormentas podrían alcanzar la zona Este, prolongándose hasta pasada la medianoche tanto en ese sector como en el Gran Mendoza.

granizo, lluvia, san rafael Podría volver a caer granizo en algunos departamentos de Mendoza este fin de semana.

En Alta Montaña, en tanto, se espera cielo mayormente despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima rondará los 17 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y los 21 °C en el resto de la provincia, mientras que la máxima promedio provincial alcanzará los 33 °C.

Para el domingo 25, se prevé un cambio significativo en las condiciones de viento. Desde aproximadamente las 18, comenzará a ingresar circulación desde el oeste, con velocidades de entre 40 y 45 km/h, con posibles ráfagas superiores, afectando al Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona Sur.

Entre las 21 y 22, el viento rotará al sur, manteniendo intensidad elevada, especialmente en la zona Este, San Rafael y General Alvear. Según el pronóstico, la intensidad comenzará a disminuir hacia las 4 de la madrugada del lunes.