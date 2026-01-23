Las impresionantes imágenes de la tormenta en Uspallata: granizo y "un río" en un barrio

Las fuertes tormentas que anticipaba el pronóstico del tiempo para este viernes se registraron durante la tarde en distintas zonas del Gran Mendoza y el Sur provincial. Uspallata fue la localidad más afectada , con caída de granizo y abundante lluvia que generó complicaciones en varios sectores.

En esa localidad de Las Heras, la piedra cayó durante unos 30 minutos , acompañada por una intensa precipitación que provocó inundaciones y escurrimientos de gran magnitud .

Uno de los puntos más complicados fue el barrio Villa Clarita , donde se registró un flujo hídrico torrencial que cortó el tránsito en la calle principal que desemboca en la Ruta 7 , generando imágenes impactantes que rápidamente circularon en redes sociales.

En paralelo, sobre la Ruta provincial 13 , se produjo un escurrimiento de agua hacia el canal aluvional Santa Elena , por lo que las autoridades recomendaron máxima precaución para circular en la zona .

Personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras, junto con operarios de la Dirección de Defensa Civil, trabajó en el lugar para contención ciudadana y prevención de mayores consecuencias.

Las lluvias intensas y el granizo también afectaron el corredor internacional, donde el fenómeno se extendió desde la Curva de los Chilenos hasta la Curva de Guido, provocando la interrupción del tránsito en ese tramo de la Ruta 7.

Tal como ocurrió el jueves, el temporal de lluvia y granizo volvió a presentarse este viernes en el Sur provincial, principalmente en San Rafael.

De acuerdo a los reportes oficiales de Defensa Civil, durante la tarde se registró una tormenta granicera con fuerte precipitación ubicada al norte de Las Salinas, con desplazamiento hacia Los Reyunos, Sierra Pintada, Cuesta de los Terneros y Villa 25 de Mayo.

Otra celda con granizo afectó la Ruta 40 nueva, a unos 10 kilómetros al norte de Los Pocitos.

A las 17.30, la tormenta con granizo ubicada al norte de Las Salinas y del desvío había reducido notablemente su velocidad, avanzando lentamente hacia Los Reyunos, Sierra Pintada y Villa 25 de Mayo, con fuerte precipitación de lluvia y granizo en zonas de campo.

Minutos después, a las 17.40, se reportaron lluvias moderadas a intensas en el norte del embalse Potrerillos, Casa de Piedra, oeste de Cacheuta y de El Challao, con avance hacia Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Las Heras, además de precipitaciones en Tupungato.

A las 17.43, Defensa Civil informó que la tormenta con granizo cambió su rumbo hacia el Este, afectando Sierra Pintada, Cuesta de los Terneros, Los Coroneles y Cuadro Benegas, mientras que otra celda con probable granizo comenzaba a cruzar la Ruta 144 a la altura de Cañada Amarilla.