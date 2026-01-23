23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
La temperatura podría descender a -40ºC

Nueva York declara el estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia por la inminente llegada de una tormenta de nieve y una ola de frío extremo.

Tormenta extrema en Nueva York.

Tormenta extrema en Nueva York.

Por Sitio Andino Mundo

Nueva York declaró el estado de emergencia en medio de una de las tormentas de nieve más grandes de su historia. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este viernes el estado de emergencia durante una rueda de prensa. Asimismo, advirtió a los neoyorquinos tomar todas las precauciones necesarias. En tanto, aseguró que el estado está preparado para la tormenta entrante y continuará tratando las carreteras con sal en los próximos días.

image

“Esta es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”, declaró la gobernadora. “Y los riesgos son tan intensos que, ahora mismo, declaro el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York”.

Lee además
Tenso momento por las Islas Malvinas: embajador argentino en Francia pidió corregir un mapa que las mostraba como británicas.
Qué paso

Tenso momento por las Islas Malvinas: embajador argentino en Francia pidió corregir un mapa que las mostraba como británicas
evacuaron de urgencia el foro economico mundial de davos donde expuso milei
Alarma en Suiza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei

Según reportó The Mirror US, un estado de emergencia permite al gobierno estatal trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos municipales locales a medida que se acerca la tormenta, y también permite a Albany, la capital de Nueva York, desplegar rápidamente recursos estatales en los municipios según sea necesario, con pocas demoras.

image

Tormenta invernal con temperatura extrema en Nueva York

Las tormentas invernales y las olas de frío han sido un riesgo recurrente en el noreste de Estados Unidos durante los últimos inviernos, provocando interrupciones en servicios públicos y complicaciones en el transporte. Según CBS News, eventos similares en años recientes causaron cortes de energía, accidentes viales y la declaración de alertas por parte de los gobiernos estatales. La actual previsión incluye temperaturas que, con el efecto del viento, podrían descender hasta -40°C (-40°F) en la región norte durante la noche del viernes, con valores por debajo de cero en todo el estado hasta la próxima semana.

image
Temas
Seguí leyendo

Liberaron al chofer de la Embajada Argentina en Venezuela detenido en el Helicoide

En Davos, Donald Trump negó usar la fuerza en Groenlandia y habló sobre el futuro de Venezuela

El Parlamento Europeo frenó el pacto con el Mercosur y solicitó una revisión legal a la Justicia

España: otros dos trenes descarrilaron, hay 20 heridos y un muerto

Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

Dónde queda Biobío: la región de Chile azotada por los incendios que ya lleva 16 muertos

Descarrilamiento y colisión fatal entre dos trenes en España: ascienden a 39 los fallecidos

Chile decretó el estado de catástrofe por incendios en el sur: al menos 16 muertos y 50 mil evacuados

Las Más Leídas

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso
Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Para tener en cuenta

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes.
El clima

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

El diputado nacional repudió la difusión de un documento con acusaciones contra Sol Indiveri.
"Publicación falsa y cobarde"

El repudio de Emir Félix a una publicación anónima contra una candidata en San Rafael