Nueva York declara el estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

Tormenta extrema en Nueva York.

Por Sitio Andino Mundo







Nueva York declaró el estado de emergencia en medio de una de las tormentas de nieve más grandes de su historia. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este viernes el estado de emergencia durante una rueda de prensa. Asimismo, advirtió a los neoyorquinos tomar todas las precauciones necesarias. En tanto, aseguró que el estado está preparado para la tormenta entrante y continuará tratando las carreteras con sal en los próximos días.

image “Esta es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”, declaró la gobernadora. “Y los riesgos son tan intensos que, ahora mismo, declaro el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York”.

Según reportó The Mirror US, un estado de emergencia permite al gobierno estatal trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos municipales locales a medida que se acerca la tormenta, y también permite a Albany, la capital de Nueva York, desplegar rápidamente recursos estatales en los municipios según sea necesario, con pocas demoras.

image Tormenta invernal con temperatura extrema en Nueva York Las tormentas invernales y las olas de frío han sido un riesgo recurrente en el noreste de Estados Unidos durante los últimos inviernos, provocando interrupciones en servicios públicos y complicaciones en el transporte. Según CBS News, eventos similares en años recientes causaron cortes de energía, accidentes viales y la declaración de alertas por parte de los gobiernos estatales. La actual previsión incluye temperaturas que, con el efecto del viento, podrían descender hasta -40°C (-40°F) en la región norte durante la noche del viernes, con valores por debajo de cero en todo el estado hasta la próxima semana.

image