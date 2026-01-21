El Parlamento Europeo frenó el pacto con el Mercosur y solicitó una revisión legal a la Justicia.

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur al dar paso a una consulta al Tribunal de Justicia. Pusieron en duda la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto y que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la Unión Europea (UE).

Con 334 votos a favor y 324 en contra , los legisladores europeos decidieron que sea la Justicia la que decida si el convenio firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27 miembros. Debido a las diferencias de criterio que existían dentro de Europa sobre el acuerdo, el Consejo decidió buscar un atajo, que fue dividir el capítulo arancelario del institucional, informó Noticias Argentinas.

La firma del documento que se realizó días atrás dio lugar a la mayor área de libre comercio del mundo, con un mercado de entre 720 y 780 millones de personas y cerca del 25% del PBI global. El tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y licores europeos.

La formalización se realizó en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay , con el presidente paraguayo Santiago Peña como anfitrión. Aunque los jefes de Estado estuvieron presentes, la rúbrica formal quedó a cargo de los cancilleres del Mercosur y los representantes de la Unión Europea , según el protocolo acordado previamente.

Qué pone en duda el Parlamento Europeo

El Parlamento puso en duda la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto y temen que eso pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, como también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales, señaló DW. Francia fue uno de los países que más trabas puso para que esto sucediera y ahora el Parlamento habilitó a la Justicia para que decida sobre esta cuestión.

Esto postergará varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea puede no obstante implementarlo de forma provisional. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los procedimientos de este tipo tardan de media entre 18 y 24 meses en ser finalizados, si bien la corte "tiene el control total" y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".