21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Cuestionan su legalidad

El Parlamento Europeo frenó el pacto con el Mercosur y solicitó una revisión legal a la Justicia

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue bloqueado temporalmente, lo que postergará varios meses la aplicación formal del tratado.

El Parlamento Europeo frenó el pacto con el Mercosur y solicitó una revisión legal a la Justicia.

El Parlamento Europeo frenó el pacto con el Mercosur y solicitó una revisión legal a la Justicia.

Por Sitio Andino Mundo

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur al dar paso a una consulta al Tribunal de Justicia. Pusieron en duda la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto y que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la Unión Europea (UE).

Con 334 votos a favor y 324 en contra, los legisladores europeos decidieron que sea la Justicia la que decida si el convenio firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27 miembros. Debido a las diferencias de criterio que existían dentro de Europa sobre el acuerdo, el Consejo decidió buscar un atajo, que fue dividir el capítulo arancelario del institucional, informó Noticias Argentinas.

Lee además
El oficialismo debatirá los proyectos relevantes para el Gobierno.
Congreso nacional

Es oficial: el Gobierno convocó a extraordinarias y definió el nuevo temario
Varios productos mendocinos se beneficiarán con el tratado de libre comercio.
Repercusión local

El impacto del acuerdo Mercosur-UE en los productos que exporta Mendoza: cuánto y cómo bajan los aranceles

La firma del documento que se realizó días atrás dio lugar a la mayor área de libre comercio del mundo, con un mercado de entre 720 y 780 millones de personas y cerca del 25% del PBI global. El tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y licores europeos.

Javier Milei, firma acuerdo Mercosur Unión Europea 17-01-26 (02)

La formalización se realizó en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay, con el presidente paraguayo Santiago Peña como anfitrión. Aunque los jefes de Estado estuvieron presentes, la rúbrica formal quedó a cargo de los cancilleres del Mercosur y los representantes de la Unión Europea, según el protocolo acordado previamente.

Qué pone en duda el Parlamento Europeo

El Parlamento puso en duda la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto y temen que eso pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, como también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales, señaló DW. Francia fue uno de los países que más trabas puso para que esto sucediera y ahora el Parlamento habilitó a la Justicia para que decida sobre esta cuestión.

Esto postergará varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea puede no obstante implementarlo de forma provisional. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los procedimientos de este tipo tardan de media entre 18 y 24 meses en ser finalizados, si bien la corte "tiene el control total" y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".

Temas
Seguí leyendo

Adorni le puso fecha a las extraordinarias y sumó el acuerdo del Mercosur al temario

Milei, tras la firma del acuerdo con la UE: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"

Tras 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial: qué implica

Día histórico: Paraguay reúne a la Unión Europa y el Mercosur para concretar la firma del acuerdo

Acuerdo histórico: Milei viaja a Paraguay por la firma del pacto Mercosur–Unión Europea

En Davos, Donald Trump negó usar la fuerza en Groenlandia y habló sobre el futuro de Venezuela

España: otros dos trenes descarrilaron, hay 20 heridos y un muerto

Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

LO QUE SE LEE AHORA
En Davos, Donald Trump negó usar la fuerza en Groenlandia y habló sobre el futuro de Venezuela. video
Qué dijo

En Davos, Donald Trump negó usar la fuerza en Groenlandia y habló sobre el futuro de Venezuela

Las Más Leídas

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Unidad Fiscal Malargüe.
La víctimas eran su esposa y su hija

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza