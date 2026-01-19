19 de enero de 2026
Dónde queda Biobío: la región de Chile azotada por los incendios que ya lleva 16 muertos

Biobío es el epicentro del incendio forestal en Chile. Te explicamos dónde queda esta región clave y la magnitud del desastre actual.

Foto: REUTERS/Juan Gonzalez
 Por Analía Martín

La tragedia ambiental y humana que vive el país trasandino ha escalado rápidamente, dejando un saldo doloroso de al menos 16 fallecidos. Para comprender la magnitud del desastre, es fundamental ubicar geográficamente a Biobío, la región que hoy es la "zona cero" de los focos más voraces y donde el avance del fuego en Chile parece imparable.

La Región del Biobío es una de las zonas más importantes del centro-sur chileno. Su capital es Concepción, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Geográficamente, es un punto estratégico: limita al norte con Ñuble, al sur con La Araucanía y al este comparte una extensa frontera cordillerana con la provincia argentina de Neuquén. Esta ubicación la dota de inmensos bosques de pino y eucalipto (base de la industria forestal), lo que lamentablemente, sumado a las olas de calor extremas y la sequía prolongada, ha convertido a la región en un material altamente combustible.

  • Santa Juana: Una de las zonas agrícolas más castigadas y con mayor número de víctimas.
  • Tomé y Penco: Ciudades costeras donde el fuego ha amenazado viviendas urbanas.
  • Nacimiento: Un enclave vital para la industria maderera que hoy se ve cercado por el humo.
Incendio en Biobío, Chile.
Un grave incendio azota a la localidad de Biobío, en Chile

Un grave incendio azota a la localidad de Biobío, en Chile

Alerta binacional

La cercanía con Argentina es tal que el humo de estos incendios cruza fácilmente la cordillera, afectando la visibilidad y el aire en Neuquén y zonas aledañas. Es por esto que la Ruta 5 Sur se encuentra con cortes intermitentes.

Entender dónde queda Biobío hoy es mucho más que un dato geográfico; es dimensionar el epicentro de una tragedia que no da tregua. Mientras el fuego avanza, esta región hermana se convierte en el triste símbolo de un verano que dejará cicatrices imborrables a ambos lados de la cordillera.

