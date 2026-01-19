Dónde queda Biobío: la región de Chile azotada por los incendios que ya lleva 16 muertos

Dónde queda Biobío: la región de Chile azotada por los incendios que ya lleva 15 muertos Foto: REUTERS/Juan Gonzalez

Por Analía Martín







La tragedia ambiental y humana que vive el país trasandino ha escalado rápidamente, dejando un saldo doloroso de al menos 16 fallecidos. Para comprender la magnitud del desastre, es fundamental ubicar geográficamente a Biobío, la región que hoy es la "zona cero" de los focos más voraces y donde el avance del fuego en Chile parece imparable.

La Región del Biobío es una de las zonas más importantes del centro-sur chileno. Su capital es Concepción, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Geográficamente, es un punto estratégico: limita al norte con Ñuble, al sur con La Araucanía y al este comparte una extensa frontera cordillerana con la provincia argentina de Neuquén. Esta ubicación la dota de inmensos bosques de pino y eucalipto (base de la industria forestal), lo que lamentablemente, sumado a las olas de calor extremas y la sequía prolongada, ha convertido a la región en un material altamente combustible.

Embed El mapa de la tragedia Los siniestros no están ocurriendo en zonas aisladas, sino que rodean áreas densamente pobladas. Las llamas han golpeado duramente a comunas clave del mapa productivo:

Santa Juana: Una de las zonas agrícolas más castigadas y con mayor número de víctimas.

Una de las zonas agrícolas más castigadas y con mayor número de víctimas. Tomé y Penco: Ciudades costeras donde el fuego ha amenazado viviendas urbanas.

Ciudades costeras donde el fuego ha amenazado viviendas urbanas. Nacimiento: Un enclave vital para la industria maderera que hoy se ve cercado por el humo. Incendio en Biobío, Chile. Un grave incendio azota a la localidad de Biobío, en Chile Foto: GUILLERMO SALGADO / AFP Alerta binacional La cercanía con Argentina es tal que el humo de estos incendios cruza fácilmente la cordillera, afectando la visibilidad y el aire en Neuquén y zonas aledañas. Es por esto que la Ruta 5 Sur se encuentra con cortes intermitentes.

Entender dónde queda Biobío hoy es mucho más que un dato geográfico; es dimensionar el epicentro de una tragedia que no da tregua. Mientras el fuego avanza, esta región hermana se convierte en el triste símbolo de un verano que dejará cicatrices imborrables a ambos lados de la cordillera.

Compartí la nota:







