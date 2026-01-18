Chile decretó el estado de catástrofe por incendios en el sur: al menos 16 muertos y 50 mil evacuados

El Gobierno de Chile decretó el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales que arrasan el sur del país. El fuego ya provocó, al menos, 16 muertes , obligó a evacuar a más de 50.000 personas y mantiene a decenas de focos activos.

El ministro de Seguridad Pública , Luis Cordero , informó que los decesos se concentran principalmente en la región del Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, donde se mantienen múltiples focos activos . “Tenemos 16 fallecidos confirmados hasta el momento en estas regiones”, señaló durante un parte oficial, al tiempo que remarcó la gravedad del escenario que enfrentan los equipos de emergencia.

Ante el avance del fuego, el presidente Gabriel Boric decretó durante la madrugada el estado de catástrofe en ambas regiones. “Ante los graves incendios en curso , he decidido declarar estado de catástrofe en Ñuble y Biobío . Todos los recursos están disponibles ”, expresó el mandatario en una publicación oficial. La medida habilita, entre otras acciones, el control territorial por parte de las Fuerzas Armadas .

En medio del verano austral , con altas temperaturas y fuertes vientos , los bomberos continúan combatiendo más de 14 focos activos , aunque algunas fuentes oficiales hablan de más de 20 incendios iniciados desde el sábado. Las condiciones meteorológicas adversas complican las tareas y aumentan el riesgo de propagación.

Último Minuto Incendio forestal destruye la Iglesia Católica de Lirquén en la comuna de Penco en la Región del Biobío, el fuego continúa avanzando hacia el centro de la localidad. @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/XxdGpEqdfR

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió que “estamos enfrentando un cuadro complejo”, y alertó que el pronóstico para las próximas horas no es alentador. “La proyección meteorológica da cuenta de temperaturas extremas, lo que hace aún más difícil el combate contra los incendios forestales”, explicó tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora Alicia Cebrián subrayó que el calor extremo representa un riesgo directo para la población. “Hoy y mañana tendremos temperaturas extremas que son un riesgo para la salud, pero que además generan condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Es un escenario complejo”, sostuvo. Además, pidió a la ciudadanía evitar desplazamientos hacia las zonas afectadas para no entorpecer el trabajo de los equipos.

Embed Es IMPACTANTE la imagen aérea que muestra la extensión del incendio forestal de 23 kilómetros de frente que amenaza a Concepción y Penco en la región del Biobío, Chile pic.twitter.com/6O72N5OGvS — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 18, 2026

Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que la situación supera en gravedad a emergencias previas y alertó que el número de víctimas fatales podría aumentar, ya que muchas personas fueron sorprendidas por las llamas en sus hogares. Además, la tensión social incrementa con robos y saqueos en la comuna de Penco, sumado al colapso de albergues y la falta de alimentos, según expresó el alcalde Rodrigo Vera.

Chile enfrenta desde hace años una crisis recurrente por incendios forestales, especialmente en la zona centro-sur. En febrero de 2024, un incendio en Viña del Mar dejó 138 muertos, marcando uno de los peores desastres de su historia reciente.