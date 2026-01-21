21 de enero de 2026
{}
Liberaron al chofer de la Embajada Argentina en Venezuela detenido en el Helicoide

El empleado local de la sede diplomática argentina había sido arrestado en diciembre de 2024. Su familia confirmó la excarcelación.

El ciudadano venezolano fue liberado por el gobierno de Delcy Rodríguez.

El gobierno chavista liberó a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la Embajada Argentina en Caracas, quien permanecía detenido desde diciembre de 2024 en el Helicoide, uno de los principales centros de detención de Venezuela, denunciado por organismos de derechos humanos como un lugar de torturas.

La excarcelación fue confirmada por su familia y por dirigentes opositores venezolanos, aunque hasta el momento no se difundieron imágenes del hombre tras recuperar la libertad ni hubo un pronunciamiento oficial del Gobierno argentino.

Quién es el empleado de la Embajada Argentina liberado en Caracas

Mendoza Fuentes es ciudadano venezolano y se desempeñaba como conductor oficial de la Embajada Argentina. Fue detenido en su domicilio, en el barrio caraqueño de La Pastora, el 12 de diciembre de 2024, apenas cuatro días después del arresto del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Durante su cautiverio estuvo recluido en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y llegó a cumplir allí sus 40 años. Según su familia, enfrentaba cargos graves como terrorismo, sin pruebas públicas en su contra.

A lo largo de los años, había trabajado con distintos embajadores argentinos en Caracas, tanto durante los gobiernos de Mauricio Macri como de Alberto Fernández, y era valorado dentro de la sede diplomática, según relataron allegados.

La situación de la Embajada Argentina en Venezuela y el contexto político

La Embajada Argentina en Venezuela permanece cerrada desde agosto de 2024, luego de que el chavismo intimara a los diplomáticos argentinos y de otras naciones a abandonar el país, en medio del conflicto por las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En ese contexto, la Cancillería argentina había rechazado en su momento la detención de Mendoza Fuentes, al tratarse de un empleado local del Estado argentino, aunque no emitió declaraciones tras conocerse su liberación.

Los otros argentinos que siguen detenidos en Venezuela

Pese a esta excarcelación, todavía permanecen detenidos varios ciudadanos argentinos en cárceles venezolanas. Entre ellos se encuentran:

  • Nahuel Gallo, gendarme argentino.

  • Germán Giuliani, abogado.

  • Roberto Baldo, empresario argentino-venezolano (también detenida su esposa).

  • Gustavo Gabriel Rivara, cuya salud física y mental genera preocupación entre activistas.

