Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

El paisaje de ensueño en el Sur ya no está acompañado del compromiso por el impulso del turismo, la generación de empleo y el cuidado ambiental.

Por Sitio Andino Sociedad

En medio de la cordillera, en el Sur mendocino existe un paisaje único. El Valle Hermoso, entre las montañas de Malargüe, alberga al turismo y visitantes locales todos los años, los cuales destacan la vista de ensueño. Sin embargo, en el último tiempo el entorno ya no es el mismo.

Durante unos cinco años, el lugar fue operado por Valle Hermoso Eco Lodge con una visión en pos del impulso turístico, la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. Ese período de progreso fue detenido abruptamente por la decisión de Las Leñas S.A. de no renovar la concesión.

Valle Hermoso Eco Lodge invirtió en infraestructura y servicios, ofreciendo un servicio de hospedaje mediante domos con una vista única, mejoró los accesos y ordenó los espacios en busca del cuidado ambiental. Ese impulso al turismo ya no se visualiza. En cambio, la empresa propietaria ahora cobra el ingreso sin los servicios que el lugar solía brindar.

El servicio de alojamiento en domos era una propuesta muy elegida por los visitantes.

Una visión del turismo y el ambiente que se vio truncada

El predio contaba con un restaurante de primer nivel con identidad gastronómica local, mientras que actualmente solo hay un food truck con una oferta básica para ofrecer a los visitantes que van con la intención de conocer los sabores regionales. A su vez, ahora los turistas pueden iniciar fuego para hacer asado o un fogón en cualquier lugar, cuando anteriormente estaba prohibido.

La oferta gastronómica variada y con fuerte anclaje local, fue reemplazada por un food truck.

Valle Hermoso Eco Lodge invirtió en un parque solar para alimentar de energía al predio de forma sustentable, y fue reemplazado por un generador a combustión, en detrimento del ambiente. Como también, se había implementado un mecanismo de gestión de residuos y un sistema de tratamiento de aguas grises.

Mientras anteriormente se había ordenado el lugar para cuidar la tierra y la belleza del valle, mediante espacios destinados al estacionamiento de los vehículos, ahora las camionetas circulan libremente perjudicando al medioambiente.

Actualmente para ingresar al predio hay que abonar entrada, pero los servicios se vieron perjudicados.

En consecuencia, la decisión de Las Leñas S.A. perjudica de manera intencional al ambiente, el impulso de la actividad turística, la generación de empleo y la imagen del departamento como también de la provincia de Mendoza.

Tras llevarse la infraestructura que habían montado en el predio, la empresa Valle Hermoso Eco Lodge continuará su actividad en el histórico refugio Luis Putalivo, que pasará a llamarse El Centinela.

